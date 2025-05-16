Энергетики предупредили об ограничении электроснабжения в южной части Екатеринбурга

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Жителей Екатеринбурга предупредили об ограничении электроснабжения в южной части города и СНТ. Причиной указаны ремонтные работы.«Завтра, в субботу 17 мая 2025 года, энергетики свердловского “Россети Урал” проведут ремонтные работы на высоковольтной линии классом напряжения 110 кВ <...> В период с 06:00 до 20:00 планируется ограничение электроснабжения клиентов в п. Рудный Чкаловского района города Екатеринбурга и садоводческих товариществ: Березка, Березка-2, Звездный, Лесные братья, Плутон, Победа-1,2, Радуга, Межгорье», — сообщает отдел по связям с общественностью «Россети Урал».Там добавили, что работы выполняются «для повышения качества и надежности электроснабжения».«Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства и обращаются к жителям и руководителям организаций и учреждений с просьбой принять все необходимые меры, чтобы исключить ущерб для личного имущества и собственного здоровья, отключить из сети электроприборы, снизить потребление электроэнергии», — говорится в сообщении.