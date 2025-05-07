Приговор экс-директору института физкультуры УрФУ оставили в силе

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Свердловский областной суд оставил в силе приговор бывшему директору Института физкультуры УрФУ Евгению Шурманову.Осенью Шурманова приговорили к 9 годам колонии общего режима, также ему назначили штраф в размере одного миллиона рублей.Напомним, 11 октября прошлого года экс-директор Института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгений Шурманов был признан виновным по статье о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, уточнили в суде).Уголовное дело касается расходов на проведение Всероссийской летней Универсиады в Екатеринбурге в 2020 году. Шурманов на тот момент был президентом Федерации регби Свердловской области. Организация отвечала за проведение финальных соревнований Универсиады, в том числе занималась расселением и питанием участников и судей.«Вместе с подельником Шурманов предоставил поддельные отчетные документы о фактически понесенных Федерацией расходах, завысив их, тем самым присвоив 13 666 160 рублей. Деньги подельники поделили между собой», — сообщает телеграм-канал судов Свердловской области.Кроме того, в 2021 году, по данным суда, Шурманов обратился с заявкой на грант в «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области» и получил 2 400 000 рублей. Средства, как установил суд, он использовал не по целевому назначению и распорядился ими по своему усмотрению.Свою вину Шурманов не признал и обжаловал приговор. Также приговор был обжалован прокурором.«Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, изменил приговор суда первой инстанции в части хранения вещественных доказательств. В остальном приговор оставлен без изменений. Он вступил в законную силу», — сообщает канал судов.Напомним, как ранее писали Вечерние ведомости, после оглашения приговора Шурманов назвал себя «одним из лучших организаторов спортивных мероприятий в России» и заявил, что, по его мнению, «дело сфабриковано».