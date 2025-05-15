Экс-глава свердловского управления Росимущества Зубенко останется под стражей

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Экс-глава свердловского управления Росимущества Сергей Зубенко останется под стражей.Напомним, Зубенко был задержан 25 апреля. Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере). В апреле Ленинский районный суд поместил его под стражу до 20 июня 2025 года. Адвокат обвиняемого обжаловал постановление в Свердловском областном суде.«Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, оставил постановление Ленинского районного суда без изменений, апелляционную жалобу защиты – без удовлетворения», — сообщает канал судов Свердловской области.Зубенко был уволен с поста руководителя управления Росимущества по Свердловской области в конце прошлого года.