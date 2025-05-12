В уральских магазинах сети «Светофор» нашли яйца и пломбир с антибиотиками

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области продолжается отбор проб в магазинах торговой сети «Светофор», сообщает уральское управление Россельхознадзора.По данным ведомства, последняя проверка в магазинах на территории региона (с 24 по 30 апреля) обнаружила продукты с антибиотиками. Были отобраны пробы мороженого, сливочного масла и яиц.«Так, в пробе ванильного пломбира ООО “Первая линия” и в куриных яйцах, произведенных ООО ППР “Свердловский”, обнаружены антибиотики. В пломбире, изготовленном ООО “Хладокомбинат № 3”, и в сливочном масле от ООО “Ру.Милк” выявлены растительные жиры», — сообщает пресс-служба ведомства. Там добавили, что выявленные нарушения не соответствуют требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».«Управлением для исключения из оборота небезопасной продукции направлены информационные письма в адрес владельцев, поставщиков и получателей продукции», — сообщает пресс-служба.Напомним, в феврале Россельхознадзор сообщил о грубых нарушениях «Светофора» в нескольких регионах — Ростовской, Новгородской, Вологодской областях, а также в Подмосковье. После ведомство проверило торговые точки в Свердловской, Челябинской и Курганской областях.По данным Россельхознадзора, в целом по стране список главных выявленных нарушений (по данным на февраль) выглядел так:— истекший срок годности;— нарушение температурного режима хранения и признаки дефростации (разморозки);— нарушение целостности, развакуумирование или полное отсутствие упаковки;— отсутствие маркировки и документации.