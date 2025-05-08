Диабетикам Екатеринбурга без предупреждения стали выдавать новый российский инсулин

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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О замене жизненно необходимого препарата пациенты узнают не от лечащих врачей, а в аптеке, при получении лекарства, рассказали читатели Вечерних ведомостей. Впрочем, это уже стало повсеместной практикой.Речь идёт об инсулине с торговым наименованием «Бужетон» (группа компаний «Фармасинтез», которая производит препараты в пяти российских городах — Санкт-Петербурге, Тюмени, Братске, Иркутске и Уссурийске). Такой инсулин получили диабетики, которым раньше выдавали другой отечественный инсулин — «РинЛиз», он тоже российского производства (компания «Герофарм», которая, если верить данным на их сайте, наряду с крупными международными производителями входит в топ-3 на рынке инсулинов России). В свою очередь «РинЛиз» ранее стали выдавать на замену другому препарату — импортному «Хумалогу» (США, фабрики компании есть в разных странах), который с недавних пор российские пациенты не получают. Действующее вещество в этих препаратах одинаковое — инсулин лизпро. Но, как отмечают специалисты, у разных производителей может отличаться степень и качество очистки препарата, в результате может меняться необходимая для пациентов дозировка и эффективность.По словам читателя, адаптироваться к новому инсулину ему приходится в домашних условиях самостоятельно, хотя врачи настоятельно рекомендуют переходить на новый вид инсулина в условиях стационара под присмотром специалистов. «Я совсем недавно выписался из больницы, где мне скорректировали инсулинотерапию. Врачи тщательно подбирали нужные дозировки и углеводные коэффициенты. Получается, только всё наладил на одном инсулине, и в поликлинике меня ставят перед фактом: вот, вам выписан некий “Бужетон”. Я впервые услышал это название. В группе диабетиков Екатеринбурга большинство тоже не слышали о таком. Теперь мне приходится снова подбирать дозировки и круглосуточно отслеживать уровень сахара, но уже самостоятельно. Спрашивается, зачем я лежал в больнице?», — говорит екатеринбуржец.По словам диабетиков, с неожиданной заменой препаратов они сталкиваются регулярно. Так, со слов нашего читателя, раньше он пользовался импортным инсулином «Хумалог», но несколько лет назад начались перебои с выдачей и вскоре препарат выдавать перестали. На замену (также, без предупреждения) он, как и другие пациенты, получил отечественный «РинЛиз». «Просто выдали пачку в аптеке без комментариев. Я сначала протестовал, но потом пришлось смириться. В целом, инсулин работал, сахар снижал. Я приспособился, хоть и не сразу. Дозировки подбирал в прямом смысле методом тыка», — говорит екатеринбуржец. На этом же «РинЛизе» ему недавно скорректировали терапию в условиях стационара. Теперь он уже самостоятельно приспосабливается к новому «Бужетону».Важно подчеркнуть, что в инструкции к этому препарату, которую можно найти на сайте производителя, отмечены особые указания о переводе на другой инсулин.«Перевод пациента на другой тип или препарат инсулина должен проводиться под тщательным врачебным наблюдением. Изменение активности, торговой марки (производителя), типа, видовой принадлежности (инсулин животного происхождения, инсулин человеческий, аналог инсулина человеческого) и/или метода производства (ДНК-рекомбинантный инсулин или инсулин животного происхождения) может потребовать коррекции дозы инсулина», — указано в инструкции. Там же пациентам напоминают о последствиях высокого и низкого сахара в крови при некорректном лечении: «при отсутствии адекватных лечебных мероприятий гипогликемия и гипергликемия могут привести к потере сознания, коме или смерти».О строгом врачебном контроле при переводе пациента на новый инсулин говорится в инструкциях и к другим препаратам, в том числе длительного действия (например, в описании к инсулину «Левемир»). В описании к отечественному «РинЛизу» на сайте производителя также содержится предупреждение для пациентов: «Не применяйте препарат, если он не был назначен Вам Вашим лечащим врачом».Однако на практике диабетиков вынуждают использовать непроверенные ими препараты, что называется, на свой страх и риск. «С учётом того, что попасть к эндокринологу в нашей поликлинике почти невозможно, мне даже проконсультироваться порой не с кем, — говорит житель Екатеринбурга. — Я думаю, стоит обратиться в прокуратуру, потому что такая ситуация не впервые и не у меня одного».В целом отношение к препаратам российского производства среди диабетиков неоднозначное. Одни утверждают, что российские аналоги хуже импортных, и стараются приобретать инсулин самостоятельно. Так, жительница Екатеринбурга Анна, имеющая почти 30-летний стаж диабета I типа, заказывает инсулин «Хумалог» через знакомых в Турции, где препарат, с ее слов, дешевле, чем в российских аптеках. Между тем, многие отмечают, что отечественные аналоги их полностью устраивают. «Я считаю, что некоторые пациенты предвзято относятся к российским инсулинам. Тот же “РинЛиз” прекрасно справляется со своими задачами, мы используем его в стационаре», — говорит врач 40 ГКБ Екатеринбурга.Российский инсулин «Бужетон», который стали получать екатеринбуржцы, врачи пока оценивают сдержанно. «Действующее вещество в препарате такое же, как и в тех, что выдавали раньше. По идее, эффективность должна быть такая же. Но всё, конечно, зависит от степени очистки инсулина, а она у производителей может отличаться. Об эффективности “Бужетона” стоит судить минимум через три месяца использования», — говорит эндокринолог, который, к слову, сам с детства живёт с сахарным диабетом.По словам нашего читателя, первое, на что он обратил внимание, это внешний вид шприц-ручки с инсулином «Бужетон». «Мне показалось, что инсулин внутри картриджа мутный, а это недопустимо. Оказалось, что на картридже наклеена матовая пленка, на ней рисунок и много надписей. Мне непонятно, зачем производитель поместил эту пленку, ведь из-за нее не видно, нет ли примесей в инсулине. Он должен быть прозрачным», — говорит екатеринбуржец. К слову, это особо отмечается в описании к препарату: «Раствор препарата “Бужетон” должен быть прозрачным и бесцветным. Не следует применять мутный, загустевший, слабо окрашенный или содержащий видимые частицы раствор». (То же указано в инструкции к аналогичному препарату «РинЛиз», в нем картридж прозрачный, что позволяет видеть чистоту раствора, а в импортном «Хумалоге» прозрачна в том числе шкала с цифрами на картридже). Кроме того, по словам пациентов, из-за пленки не видно, сколько инсулина осталось в картридже «Бужетона».Что касается качества препарата, то в первые дни применения «Бужетона», со слов екатеринбуржца, он заметил ночное повышение уровня сахара в крови, в связи с чем ему потребовалось корректировать углеводные коэффициенты в вечернее время и менять дозу продлённого инсулина «Тресиба» (Дания, Франция).К слову, с этим импортным препаратом, как утверждает наш читатель, его ждал ещё один неприятный сюрприз. «В стационаре меня перевели на этот инсулин и сказали, что российских аналогов именно такого препарата нет. А так как другой мне не подходит, то в поликлинике обязаны выдавать именно импортную “Тресибу”, сказали мне врачи. Но… В поликлинике ее нет. Когда будет — неизвестно. Меня поставили в лист ожидания до майских праздников и пока не сообщали о наличии препарата», — говорит житель Екатеринбурга. Сейчас, по его словам, ему приходится покупать импортную «Тресибу» и подбирать дозировки к отечественному «Бужетону».Почему один российский инсулин заменили на другой российский инсулин другой компании — неизвестно. Мы направили запросы в Минздрав, а также производителям.