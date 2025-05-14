Председателя Думы в Слободо-Туринском районе лишили полномочий

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Прокуратура Слободо-Туринского района добилась досрочного прекращения полномочий председателя Думы сельского поселения из-за нарушений антикоррупционного законодательства. В ходе проведённой проверки надзорное ведомство установило, что депутат, занимая оплачиваемую должность председателя с 2023 года, продолжал осуществлять предпринимательскую деятельность, что запрещено законом для чиновников.Несмотря на то, что в декабре 2022 года депутат официально покинул пост гендиректора коммерческой организации и вышел из состава её учредителей, фактически он продолжал управлять бизнесом и извлекать из этого доход. Эти сведения не были указаны в обязательной декларации о доходах и имуществе за 2023 год, что стало серьёзным нарушением требований о прозрачности и честности публичной службы.Как выяснилось, организация, которой продолжал руководить председатель, имела охотхозяйственные соглашения с Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области. На основании этих соглашений компания получила в аренду земельные и лесные участки и получила право на добычу охотничьих ресурсов, а также возможность выдачи разрешений другим лицам.Прокуратура направила представление в представительный орган местного самоуправления с требованием устранить допущенные нарушения закона. В результате депутаты Думы приняли решение о досрочном прекращении полномочий председателя в связи с утратой доверия, — сообщает прокуратура Свердловской области.