Попавшей в екатеринбургский зооприют кошке необходимы несколько операций

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Очередная поломанная кошечка попала в екатеринбургский зооприют «Клякса». У красавицы Маси множественные тяжёлые травмы, которые требуют срочного медицинского вмешательства, в первую очередь — хирургического.Диагноз, поставленный Масе ветврачами звучит устрашающе: переломы Монтеджи с обеих сторон (это сочетанные переломы локтевых костей с вывихами головок лучевых костей), а также множественные переломы пястных костей обеих передних конечностей — третьей и четвёртой справа, третьей, четвёртой и пятой слева. Кроме того, диагностированы переломы нижнечелюстных костей с обеих сторон.Состояние животного требует сложного и поэтапного лечения. Врачи рассматривают возможность провести все необходимые хирургические вмешательства в один этап, чтобы не нагружать организм кошки ещё и чередой наркозов. Однако если это окажется невозможным по медицинским показаниям, операции придётся разделить на два этапа.План лечения переломов нижней челюсти пока находится на стадии согласования со специалистами. Вероятно, он потребует отдельной операции.Финансово помочь в лечении Маси можно по нижеуказанным реквизитам: