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Попавшей в екатеринбургский зооприют кошке необходимы несколько операций

19.32 Четверг, 15 мая 2025
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
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Очередная поломанная кошечка попала в екатеринбургский зооприют «Клякса». У красавицы Маси множественные тяжёлые травмы, которые требуют срочного медицинского вмешательства, в первую очередь — хирургического.

Диагноз, поставленный Масе ветврачами звучит устрашающе: переломы Монтеджи с обеих сторон (это сочетанные переломы локтевых костей с вывихами головок лучевых костей), а также множественные переломы пястных костей обеих передних конечностей — третьей и четвёртой справа, третьей, четвёртой и пятой слева. Кроме того, диагностированы переломы нижнечелюстных костей с обеих сторон.

Состояние животного требует сложного и поэтапного лечения. Врачи рассматривают возможность провести все необходимые хирургические вмешательства в один этап, чтобы не нагружать организм кошки ещё и чередой наркозов. Однако если это окажется невозможным по медицинским показаниям, операции придётся разделить на два этапа.

План лечения переломов нижней челюсти пока находится на стадии согласования со специалистами. Вероятно, он потребует отдельной операции.

Финансово помочь в лечении Маси можно по нижеуказанным реквизитам:

Карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»


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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:07 На «Ночи музеев» в Екатеринбурге покажут реактор БН-800 Белярской АЭС
15:33 В Екатеринбурге женщину с малышом в коляске уличили в серии краж
14:39 Паслер помог с финансированием театрального фестиваля «Коляда-Plays» в Екатеринбурге
13:54 Глава СК потребовал доклад об обстоятельствах смерти мальчика в детском саду Лесного
13:44 На четыре дня газовщики закроют движение по улице Полковой в Екатеринбурге
13:05 Покинувшего Россию экс-главу свердловского УФНС Логинова заочно арестовали
12:34 Избившему соседку подростку из свердловского села Мостовское продлили содержание в СИЗО
11:47 Более 300 иностранцев проверили силовики в Екатеринбурге во время рейда
11:09 Ночью под Сысертью на трассе грузовик насмерть сбил человека
10:37 Принудительными работами наказал суд побившего мальчиков из-за брошенного снежка екатеринбуржца
10:03 В Карпинске не смогли найти подрядчика для отлова собак
09:29 СМИ сообщают о смерти трёхлетнего мальчика в детском саду Лесного
09:13 В Верхней Пышме пропала 15-летняя девочка
21:14 Фельдшера из Нижнего Тагила оштрафовали за взятки
20:59 Книгу об этническом кино от уральского киноведа презентуют в магазине «Пиотровский»
20:24 Транспортная прокуратура вновь заинтересовалась прокатом лодок на Исети
19:39 «ЭкоДозор» приглашает на посадку деревьев в Южном лесопарке Екатеринбурга
19:19 Самый пикантный музей Екатеринбурга присоединится к ночной акции
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