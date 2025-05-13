На мемориале прокуратуры Свердловской области появились новые имена героев-фронтовиков

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На этой неделе на здании прокуратуры Свердловской области торжественно открыли новые мемориальные плиты с именами 46 сотрудников надзорного ведомства, участвовавших в Великой Отечественной войне. Эти фамилии были установлены в результате кропотливой многолетней поисковой работы, направленной на восстановление исторической справедливости и сохранение памяти о вкладе прокурорских работников в защиту родины.Мемориальный комплекс облпрокуратуры был открыт ещё в январе 2014 года. Однако работа по дополнению памятных досок продолжается и сегодня. Благодаря инициативе Совета ветеранов прокуратуры во главе с его председателем Григорием Рябковым, а также активному участию действующих сотрудников ведомства, удаётся восстановить имена тех, чьё участие в событиях Великой Отечественной было забыто.В рамках исследовательской работы изучались архивы прокуратуры Свердловской области, данные областного военкомата, а также электронные базы Министерства обороны России. В результате были найдены сведения о воинских званиях, наградах, боевом пути, ранениях и послевоенной судьбе 46 прокуроров и следователей, ранее не упомянутых в официальных списках. Теперь их имена увековечены на гранитных плитах мемориала славы.