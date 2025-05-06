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На четыре дня газовщики закроют движение по улице Полковой в Екатеринбурге
Фото: Юлия Кольтенберг
В конце мая в Екатеринбурге, в посёлке Совхозный, на четыре дня движение по улице Полковой в районе 25-го дома. Там будут строить газопровод.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, проезд будет закрыт с 27 по 30 мая.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, проезд будет закрыт с 27 по 30 мая.
«На месте проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Мостовой – Предельной – Полковой»,
– сказали в администрации.
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