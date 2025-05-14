Более 300 иностранцев проверили силовики в Екатеринбурге во время рейда

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В среду, 14 мая, в Екатеринбурге силовики провели профилактический рейд «Улица – мигрант», в ходе которого проверили более 300 иностранных граждан. Не обошлось без нарушителей.Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, в результате было составлено только 30 административных материалов за нарушения пребывания на территории России (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ), также два протокола составили за уклонение от прохождения иммиграционного контроля (ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ) и один за нарушение правил въезда в страну (ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ). В отношении всех нарушителей собираются рассматривать вопрос о выдворении.Кроме этого, сотрудниками ГИБДД, участвовавшими в рейде, выявили «большое количество автомобилей» с тонировкой не по ГОСТу. Водителям пришлось устранять выявленные нарушения на месте, отметили в пресс-группе.