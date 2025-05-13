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В Карпинске не смогли найти подрядчика для отлова собак

10.03 Четверг, 15 мая 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Карпинске объявили тендер на отлов собак, но не смогли найти подрядчика. Соответствующая информация отобразилась на портале «Госзакупки».

На это обратило внимание издание «Вечерний Карпинск». Местное МКУ «Управление коммунального хозяйства» выделило на отлов собак 550 тысяч рублей, но на тендер никто не заявился.

Ресурс также отмечает, что на сегодняшний день в городе ещё действует контракт на отлов собак, заключённый с красноуральской фирмой ООО «Арсеналстрой».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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19:39 «ЭкоДозор» приглашает на посадку деревьев в Южном лесопарке Екатеринбурга
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18:50 Чёртова дюжина пожаров была ликвидирована свердловскими пожарными в 13 день мая
17:46 Вместе с дождями в Свердловскую область придёт тепло
17:29 В Первоуральске вынесли приговор обвиняемому во взяточничестве инженеру дорожно-строительной компании
16:44 Уголовное дело обвиняемого в изнасиловании и убийстве пятиклассницы в Нижнем Тагиле передали в суд
15:43 Делегации омбудсменов показали Музейный комплекс Верхней Пышмы
14:20 Уральское предприятие выплатило 300 тысяч рублей получившему сотрясение сотруднику
13:50 МЧС предупреждают о непогоде 15 мая в Свердловской области
13:27 В Свердловской области анонсировали строительство путепровода в районе села Логиново
13:10 За кражу 2,5 миллионов рублей у зятя подруги будут судить жительницу Берёзовского
12:49 Более 5,5 тысячи литров алкоголя произвёл в гараже житель Свердловской области
12:13 Два ДТП с участием детей зарегистрировали в Екатеринбурге
11:43 По подозрению в краже телефона в Екатеринбурге задержали иностранца
11:07 Пострадавшей от упавшего дорожного знака девочки в Екатеринбурге выплатят компенсацию
10:34 ГИБДД уделит особое внимание соблюдению ПДД детьми в Екатеринбурге
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