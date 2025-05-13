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В Карпинске не смогли найти подрядчика для отлова собак
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Карпинске объявили тендер на отлов собак, но не смогли найти подрядчика. Соответствующая информация отобразилась на портале «Госзакупки».
На это обратило внимание издание «Вечерний Карпинск». Местное МКУ «Управление коммунального хозяйства» выделило на отлов собак 550 тысяч рублей, но на тендер никто не заявился.
Ресурс также отмечает, что на сегодняшний день в городе ещё действует контракт на отлов собак, заключённый с красноуральской фирмой ООО «Арсеналстрой».
На это обратило внимание издание «Вечерний Карпинск». Местное МКУ «Управление коммунального хозяйства» выделило на отлов собак 550 тысяч рублей, но на тендер никто не заявился.
Ресурс также отмечает, что на сегодняшний день в городе ещё действует контракт на отлов собак, заключённый с красноуральской фирмой ООО «Арсеналстрой».
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