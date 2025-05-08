Транспортная прокуратура вновь заинтересовалась прокатом лодок на Исети

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на реке Исеть проводятся надзорные мероприятия, инициированные Свердловской транспортной прокуратурой. Внимание контролирующих органов привлекла предпринимательская деятельность, связанная с прокатом маломерных судов на городском водохранилище.Как сообщают в надзорном ведомстве, проверки проводятся в рамках соблюдения требований безопасности движения и эксплуатации маломерного флота, а также водного законодательства. Основной вопрос — наличие у арендатора прав на использование водного объекта.В настоящее время прокуратура направила запрос в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области о предоставлении информации: заключен ли договор водопользования между предпринимателем и государством. Такой документ обязателен при осуществлении коммерческой деятельности на воде, включая прокат лодок, катамаранов и других судов.После получения официального ответа будет принято решение о возможных мерах прокурорского реагирования. В случае выявления нарушений, возможно возбуждение дела об административном правонарушении по статье 7.6 Кодекса об административных правонарушениях РФ — «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий».Напомним, что особо пристальное внимание со стороны правоохранительных и судебных органов к прокату лодок в Екатеринбурге и Свердловской области возникло летом прошлого года. Тогда произошла череда несчастных случаев на воде, связанных с использованием арендованных лодок и катеров.