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«ЭкоДозор» приглашает на посадку деревьев в Южном лесопарке Екатеринбурга
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В ближайшую субботу, 17 мая, движение «ЭкоДозор» проведет масштабную экологическую акцию по посадке деревьев и уборке мусора в Южном лесопарке Екатеринбурга. Принять участие может каждый — было бы желание.
Мероприятие пройдёт при поддержке лесничества и на полностью добровольных началах. В планах — не просто озеленение, но и настоящий «экодень» с уроком экологической грамотности, мастер-классом и полевым обедом. Но первым пунктом программы — уборка мусора в прибрежной зоне и на лесной дороге.
Полевой обед и чаепитие будут ждать участников в конце мероприятия — и как награда за труд, и как возможность пообщаться с единомышленниками на свежем воздухе.
Сбор участников назначен на 9.20 возле станции метро «Ботаническая» (у выхода к ТЦ «Дирижабль»). Здесь же будут формироваться экипажи: волонтёры «на колёсах» возьмут с собой пеших участников. Тем, кто не успеет подъехать к метрополитену, могут присоединиться к коллективу в 10.00 у водонапорной башни в посёлке Полевой.
Желающих поучаствовать в акции «ЭкоДозора» просят заранее зарегистрироваться по ссылке.
Мероприятие пройдёт при поддержке лесничества и на полностью добровольных началах. В планах — не просто озеленение, но и настоящий «экодень» с уроком экологической грамотности, мастер-классом и полевым обедом. Но первым пунктом программы — уборка мусора в прибрежной зоне и на лесной дороге.
Полевой обед и чаепитие будут ждать участников в конце мероприятия — и как награда за труд, и как возможность пообщаться с единомышленниками на свежем воздухе.
Сбор участников назначен на 9.20 возле станции метро «Ботаническая» (у выхода к ТЦ «Дирижабль»). Здесь же будут формироваться экипажи: волонтёры «на колёсах» возьмут с собой пеших участников. Тем, кто не успеет подъехать к метрополитену, могут присоединиться к коллективу в 10.00 у водонапорной башни в посёлке Полевой.
Желающих поучаствовать в акции «ЭкоДозора» просят заранее зарегистрироваться по ссылке.
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