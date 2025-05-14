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В Свердловской области анонсировали строительство путепровода в районе села Логиново
Скрин из видео: телеграм-канал Дениса Паслера / t.me/DVPasler
В Свердловской области через железную дорогу в районе села Логиново в Белоярском районе собираются строить путепровод. О решении возвести мост сообщил врио губернатора Денис Паслер.
Приступить к строительству планируют в сентябре текущего года.
«Вчера пообщался с жителями Каменска-Уральского. Свердловчане стоят в пробках на переезде часами, они растягиваются на десятки километров. Тратятся нервы и время. Принято важное решение: путепроводу через железную дорогу в районе Логиново – быть»,
– написал Паслер в своём телеграм-канале.
Приступить к строительству планируют в сентябре текущего года.
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