В Свердловской области анонсировали строительство путепровода в районе села Логиново





написал Паслер в своём телеграм-канале. «Вчера пообщался с жителями Каменска-Уральского. Свердловчане стоят в пробках на переезде часами, они растягиваются на десятки километров. Тратятся нервы и время. Принято важное решение: путепроводу через железную дорогу в районе Логиново – быть»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области через железную дорогу в районе села Логиново в Белоярском районе собираются строить путепровод. О решении возвести мост сообщил врио губернатора Денис Паслер.Приступить к строительству планируют в сентябре текущего года.