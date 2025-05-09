Пострадавшей от упавшего дорожного знака девочки в Екатеринбурге выплатят компенсацию

– пояснили в ведомстве.

«Моральный вред, причинённый девочке, выразился в значительных физических страданиях, нанесении увечья в связи с характером полученных травм, а также в нравственных страданиях, выразившихся в пребывании ребенка в состоянии стресса в течение более двух месяцев, а также ежедневных переживаниях о возможной необратимости эстетических последствий травмы»,