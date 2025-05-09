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Пострадавшей от упавшего дорожного знака девочки в Екатеринбурге выплатят компенсацию
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Десятилетней девочке, на которую 9 июля 2024 года в Екатеринбурге возле Главпочтамта упал дорожный знак, выплатят моральную компенсацию. Вследствие произошедшего она получила ушибы головы и правой голени.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, девочка пострадала из-за того, что дорожный знак не было надёжно зафиксирован, в связи с чем ведомством было направлено исковое заявление о взыскании с МБУ «Центр организации движения» в пользу законного представителя несовершеннолетней компенсации морального вреда.
Суд требования прокуратуры удовлетворил, взыскав с ответчика компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей.
Решение суда уже вступило в законную силу. Фактическое его исполнение проконтролирует прокуратура города.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, девочка пострадала из-за того, что дорожный знак не было надёжно зафиксирован, в связи с чем ведомством было направлено исковое заявление о взыскании с МБУ «Центр организации движения» в пользу законного представителя несовершеннолетней компенсации морального вреда.
«Моральный вред, причинённый девочке, выразился в значительных физических страданиях, нанесении увечья в связи с характером полученных травм, а также в нравственных страданиях, выразившихся в пребывании ребенка в состоянии стресса в течение более двух месяцев, а также ежедневных переживаниях о возможной необратимости эстетических последствий травмы»,
– пояснили в ведомстве.
Суд требования прокуратуры удовлетворил, взыскав с ответчика компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей.
Решение суда уже вступило в законную силу. Фактическое его исполнение проконтролирует прокуратура города.
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