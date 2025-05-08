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ГИБДД уделит особое внимание соблюдению ПДД детьми в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в целях профилактики ДТП с участием детей с 12 мая по 1 июля объявили профилактическое мероприятие «Внимание – дети!», в рамках которого сотрудники ГИБДД будут уделять особое внимание юным участникам дорожного движения.
По данным городской ГИБДД, в уральской столице только за четыре месяца было зарегистрировано 22 ДТП, в результате которых пострадали 23 ребёнка.
Кроме этого, полицейские будут проводить профилактические беседы в школах и во дворах, а также посещать ради этого родительские собрания.
Сегодня в ГИБДД Екатеринбурге также объявили проведение профилактической компании «Безопасность на колёсах», целью которого является предотвращение дорожных происшествий с участием несовершеннолетних на велосипедах, электросамокатах и мотоциклах.
По данным городской ГИБДД, в уральской столице только за четыре месяца было зарегистрировано 22 ДТП, в результате которых пострадали 23 ребёнка.
«Наряды ДПС будут в усиленном режиме патрулировать пешеходные переходы и перекрестки»,
– рассказали в пресс-группе.
Кроме этого, полицейские будут проводить профилактические беседы в школах и во дворах, а также посещать ради этого родительские собрания.
Сегодня в ГИБДД Екатеринбурге также объявили проведение профилактической компании «Безопасность на колёсах», целью которого является предотвращение дорожных происшествий с участием несовершеннолетних на велосипедах, электросамокатах и мотоциклах.
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