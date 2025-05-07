Совместные действия сотрудников ДПС и горожан спасли жизнь водителю в Нижнем Тагиле

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Вчера, 12 мая, в Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД помогли предотвратить трагедию. Они спасли жизнь человеку, оперативно отреагировав на сообщение о водителе, потерявшем сознание за рулём.В минувший понедельник днём к патрульному экипажу ДПС, находившемуся на дежурстве, обратился прохожий с информацией о нештатной ситуации на дороге. Старший лейтенант полиции Александр Свириденко и младший лейтенант Илья Самородов немедленно выдвинулись к месту происшествия, где обнаружили припаркованный автомобиль марки «Renault Duster». За рулём сидел потерявший сознание водитель, а на пассажирских сидениях — его спутница с двумя малолетними детьми. Женщина пояснила, что мужчине внезапно стало плохо во время короткой остановки перед светофором.Один из очевидцев вызвал «Скорую». Но состояние пострадавшего оставалось нестабильным, а медики задерживались. Родственники приняли решение не ждать и самостоятельно доставить мужчину в ближайшее лечебное учреждение — Городскую клиническую больницу №1. Сотрудники ДПС взялись сопровождать автомобиль пострадавшего через плотный поток транспорта, включив проблесковые маячки и звуковые сигналы.Благодаря слаженным и решительным действиям полиции путь до больницы занял считанные минуты. Пострадавший был незамедлительно передан врачам, которые начали оказывать помощь.По мнению супруги мужчины, именно быстрая реакция инспекторов позволила избежать необратимых последствий. Женщина поблагодарила сотрудников ГИБДД в социальных сетях, подчеркнув их профессионализм, человеческое участие и готовность действовать в критической ситуации, — не без гордости сообщают в областной Госавтоинспекции.