Фестиваль бездомных животных «Дорога домой» пройдёт в парке Маяковского





написали в телеграм-канале фонда. «Главными гостями фестиваля, как всегда, станут подопечные фонда – около 60 животных будут знакомиться с гостями фестиваля, чтобы найти дом»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В субботу, 17 мая, в Екатеринбурге на территории парка Маяковского пройдёт фестиваль бездомных животных «Дорога домой», где героям мероприятия будут помогать найти хозяев.Его проводит благотворительный фонд «ЗООзащита».Также на сцене ЦПКиО будут выступать выступят кинологи, канистерапевты и психологи. Для детей и взрослых будут проводиться мастер-классы и активности с участием собак. Рядом будет благотворительный маркет, где можно будет приобрести корм, лекарства, амуницию и сразу пожертвовать их фонду.Мероприятие стартует в 12.00 и заканчивается в 16.00. Вход свободный.