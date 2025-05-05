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Фестиваль бездомных животных «Дорога домой» пройдёт в парке Маяковского
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В субботу, 17 мая, в Екатеринбурге на территории парка Маяковского пройдёт фестиваль бездомных животных «Дорога домой», где героям мероприятия будут помогать найти хозяев.
Его проводит благотворительный фонд «ЗООзащита».
Также на сцене ЦПКиО будут выступать выступят кинологи, канистерапевты и психологи. Для детей и взрослых будут проводиться мастер-классы и активности с участием собак. Рядом будет благотворительный маркет, где можно будет приобрести корм, лекарства, амуницию и сразу пожертвовать их фонду.
Мероприятие стартует в 12.00 и заканчивается в 16.00. Вход свободный.
Его проводит благотворительный фонд «ЗООзащита».
«Главными гостями фестиваля, как всегда, станут подопечные фонда – около 60 животных будут знакомиться с гостями фестиваля, чтобы найти дом»,
– написали в телеграм-канале фонда.
Также на сцене ЦПКиО будут выступать выступят кинологи, канистерапевты и психологи. Для детей и взрослых будут проводиться мастер-классы и активности с участием собак. Рядом будет благотворительный маркет, где можно будет приобрести корм, лекарства, амуницию и сразу пожертвовать их фонду.
Мероприятие стартует в 12.00 и заканчивается в 16.00. Вход свободный.
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