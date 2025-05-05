Возрастное ограничение 18+

Фестиваль бездомных животных «Дорога домой» пройдёт в парке Маяковского

15.33 Вторник, 13 мая 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В субботу, 17 мая, в Екатеринбурге на территории парка Маяковского пройдёт фестиваль бездомных животных «Дорога домой», где героям мероприятия будут помогать найти хозяев.

Его проводит благотворительный фонд «ЗООзащита».

«Главными гостями фестиваля, как всегда, станут подопечные фонда – около 60 животных будут знакомиться с гостями фестиваля, чтобы найти дом»,

написали в телеграм-канале фонда.


Также на сцене ЦПКиО будут выступать выступят кинологи, канистерапевты и психологи. Для детей и взрослых будут проводиться мастер-классы и активности с участием собак. Рядом будет благотворительный маркет, где можно будет приобрести корм, лекарства, амуницию и сразу пожертвовать их фонду.

Мероприятие стартует в 12.00 и заканчивается в 16.00. Вход свободный.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Парк Маяковского опубликовал «победную» программу мероприятий
05 мая 2025
В Шарташском лесопарке неизвестные раскидали крысиный яд
08 мая 2025
В Екатеринбурге 18 мая пройдёт традиционная «Майская прогулка»
11 мая 2025
В Екатеринбурге назвали дату окончания отопительного сезона
05 мая 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Третий судебный круг» после двух оправдательных приговоров по громкому делу начинается в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:46 Дни празднования 80-летия Победы в Екатеринбурге прошли без происшествий с участием электросамокатов
16:58 С подозрением на клещевой энцефалит в Свердловской области госпитализировали 14 человек
16:47 Передававшего ритуальному бизнесу данные об умерших экс-полицейского ждёт суд в Нижнем Тагиле
16:19 В СМИ сообщают о найденном в Екатеринбурге трупе без глаз
16:04 В Нижнем Тагиле передали в суд дело бросившей на скамейки новорождённого сына матери
15:33 Фестиваль бездомных животных «Дорога домой» пройдёт в парке Маяковского
15:07 Условный срок получил полевчанин за лжеминирование больницы
14:05 В 2025 году в Екатеринбурге собираются избавиться от 318 киосков
12:58 Глава СК проконтролирует проверку по обращению жильцов аварийного дома в Нижней Туре
12:55 Школьникам в игровой форме расскажут о работе антифрод-специалистов
12:20 В Свердловской области утвердили антикоррупционную программу
11:28 Таможенники задержали екатеринбуржца при получении посылки с препаратом гормона роста
10:58 В Екатеринбурге за взятки будут судить экс-полицейскую из миграционного отдела
10:34 Бывший свердловский замгубернатора Павел Креков получил работу в тюменской мэрии
09:50 Ночью в Невьянске при пожаре в частном доме погиб человек
09:38 Аферист из колонии обманул жительницу Екатеринбурга на 650 тысяч рублей
21:23 В праздничную неделю свердловское МЧС провело 1267 противопожарных рейдов
20:57 Взят под стражу избивший в Екатеринбурге девушку-курьера мужчина
20:44 В Краснотурьинске прошёл суд над обвинённым в гибели человека взрывником
20:19 Скрытые смыслы сказки про Чиполлино раскроют в Белинке
19:40 Смертельное ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень унесло жизни двух человек
19:31 За три нерабочих дня по Свердловской области прокатилось более полусотни пожаров
17:49 СМИ сообщают о проверке Роспотребнадзора в школах, которые обслуживает «Глобусресурс»
17:07 В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга перекроют несколько улиц ради «ЗаБега».
16:30 Поставщику питания екатеринбургской школы №178, где отравились дети, разрешили вернуться к работе
15:56 За организацию игр в покер в Нижней Туре будут судить четырёх человек
Все новости Свердловской области
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
Все новости России и мира
17:46 Дни празднования 80-летия Победы в Екатеринбурге прошли без происшествий с участием электросамокатов
16:58 С подозрением на клещевой энцефалит в Свердловской области госпитализировали 14 человек
16:47 Передававшего ритуальному бизнесу данные об умерших экс-полицейского ждёт суд в Нижнем Тагиле
16:19 В СМИ сообщают о найденном в Екатеринбурге трупе без глаз
16:04 В Нижнем Тагиле передали в суд дело бросившей на скамейки новорождённого сына матери
15:33 Фестиваль бездомных животных «Дорога домой» пройдёт в парке Маяковского
15:07 Условный срок получил полевчанин за лжеминирование больницы
14:05 В 2025 году в Екатеринбурге собираются избавиться от 318 киосков
12:58 Глава СК проконтролирует проверку по обращению жильцов аварийного дома в Нижней Туре
12:55 Школьникам в игровой форме расскажут о работе антифрод-специалистов
12:20 В Свердловской области утвердили антикоррупционную программу
11:28 Таможенники задержали екатеринбуржца при получении посылки с препаратом гормона роста
10:58 В Екатеринбурге за взятки будут судить экс-полицейскую из миграционного отдела
10:34 Бывший свердловский замгубернатора Павел Креков получил работу в тюменской мэрии
09:50 Ночью в Невьянске при пожаре в частном доме погиб человек
09:38 Аферист из колонии обманул жительницу Екатеринбурга на 650 тысяч рублей
21:23 В праздничную неделю свердловское МЧС провело 1267 противопожарных рейдов
20:57 Взят под стражу избивший в Екатеринбурге девушку-курьера мужчина
20:44 В Краснотурьинске прошёл суд над обвинённым в гибели человека взрывником
20:19 Скрытые смыслы сказки про Чиполлино раскроют в Белинке
19:40 Смертельное ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень унесло жизни двух человек
19:31 За три нерабочих дня по Свердловской области прокатилось более полусотни пожаров
17:49 СМИ сообщают о проверке Роспотребнадзора в школах, которые обслуживает «Глобусресурс»
17:07 В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга перекроют несколько улиц ради «ЗаБега».
16:30 Поставщику питания екатеринбургской школы №178, где отравились дети, разрешили вернуться к работе
15:56 За организацию игр в покер в Нижней Туре будут судить четырёх человек
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK