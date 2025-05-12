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Условный срок получил полевчанин за лжеминирование больницы
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловском областном суде вынесли приговор жителю Полевского, захотевшего, будучи подшофе, привлечь внимание супруги и сообщившего в экстренные службы о готовящемся взрыве в больнице, где она работала. В итоге лжеминирование обернулось для него уголовным делом.
Ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры). За ложный вызов предусмотрен крупный штраф до 700 тысяч рублей либо лишение свободы до пяти лет, но суд избрал более мягкий вид наказания.
Как рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области, мужчина раскаялся в содеянном, извинился и возместил расходы спецслужб за выезд по ложному вызову. Суд учёл все смягчающие обстоятельства, в том числе наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, осуществление ухода за престарелой матерью, а также характеристики по месту жительства и с места работы, и назначил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также на осуждённого возложили обязанность не менять постоянного места жительства и работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции. Кроме этого, он должен не реже одного раза в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации и всякий раз, когда его будут вызывать. Ещё одной обязанностью полевчанина стало посещение врача-нарколога и прохождение курса лечения при необходимости.
Этот приговор был обжалован прокурором, который считал, что за данное преступление наказание должно быть реальным. Однако Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил решение суда первой инстанции без изменений. Оно вступило в законную силу.
Ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры). За ложный вызов предусмотрен крупный штраф до 700 тысяч рублей либо лишение свободы до пяти лет, но суд избрал более мягкий вид наказания.
Как рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области, мужчина раскаялся в содеянном, извинился и возместил расходы спецслужб за выезд по ложному вызову. Суд учёл все смягчающие обстоятельства, в том числе наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, осуществление ухода за престарелой матерью, а также характеристики по месту жительства и с места работы, и назначил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также на осуждённого возложили обязанность не менять постоянного места жительства и работы без уведомления уголовно-исполнительной инспекции. Кроме этого, он должен не реже одного раза в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации и всякий раз, когда его будут вызывать. Ещё одной обязанностью полевчанина стало посещение врача-нарколога и прохождение курса лечения при необходимости.
Этот приговор был обжалован прокурором, который считал, что за данное преступление наказание должно быть реальным. Однако Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил решение суда первой инстанции без изменений. Оно вступило в законную силу.
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