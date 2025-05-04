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Глава СК проконтролирует проверку по обращению жильцов аварийного дома в Нижней Туре
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по обращению жильцов авариного дома на улице Советской в Нижней Туре.
Как рассказали в информационном центре СК, в приёмную главы ведомства поступило обращение от жильцов дома, 1957 года постройки, который в 2022 году был признан аварийным и непригодным для проживания. Однако до сих пор людей не расселили.
Также сообщается, что жильё обратившегося в приёмную серьёзно пострадала после коммунальной аварии. Из-за неё квартира оказалась затоплена.
Свердловские следователи уже начали проверку.
Как рассказали в информационном центре СК, в приёмную главы ведомства поступило обращение от жильцов дома, 1957 года постройки, который в 2022 году был признан аварийным и непригодным для проживания. Однако до сих пор людей не расселили.
«Здание признано аварийным ввиду нарушения целостности кровли, несущих конструкций и межэтажных перекрытий. Из-за постоянной сырости в жилом помещении заявителя распространилась плесень»,
– говорится в сообщении инфоцентра.
Также сообщается, что жильё обратившегося в приёмную серьёзно пострадала после коммунальной аварии. Из-за неё квартира оказалась затоплена.
Свердловские следователи уже начали проверку.
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