В праздничную неделю свердловское МЧС провело 1267 противопожарных рейдов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Министерство чрезвычайных ситуаций Свердловской области опубликовало отчёт о противопожарных рейдах, которые его сотрудники провели на прошлой неделе. Эти профилактические мероприятия направлены на контроль соблюдения противопожарных требований.Согласно опубликованной ведомством статистике, за семь дней минувшей недели было проведено 1267 рейдов. Результатами их стали 169 протоколов об административных правонарушениях и 45 определений о возбуждении административных расследований. По одному из фактов нарушения противопожарного режима возбуждено уголовное дело.Основными видами нарушений за весь период действия режима стали поджоги сухой травы в черте населённых пунктов (179 случаев) и незаконные палы на землях иных категорий (115 случаев). Нарушений на территории населённых пунктов было зафиксировано 219, в их числе —сжигание мусора, разведение открытого огня и приготовление пищи на мангалах.Чрезвычайное ведомство напоминает, что игнорирование противопожарных требований может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность.