В Краснотурьинске прошёл суд над обвинённым в гибели человека взрывником

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Завершился суд по делу о трагическом случае на шахте «Северопесчанская» АО «БРУ». Процесс проходил в Краснотурьинском городском суде, а подсудимым был проходчик-взрывник Николай Матафонов.В первый день апреля прошлого, 2024 года, на одном из участков вышеназванной шахты прогремел взрыв, в результате которого погиб рабочий. По версии следствия, Матафонов, будучи ответственным за организацию взрывных работ, допустил грубые нарушения: складировал взрывчатые вещества и электродетонаторы в непосредственной близости друг от друга и распорядился подключить взрывную сеть к электросети через распределительный ящик ПРН, несмотря на недостаточную мощность штатного оборудования.Обвинение утверждало, что именно по вине Матафонова и вследствие его указаний произошёл смертельный взрыв. Однако сам подсудимый настаивал на своей непричастности и заявлял, что его действия не могли привести к подобному исходу.В ходе судебного разбирательства были установлены определённые нарушения норм охраны труда и промышленной безопасности. Однако экспертиза показала: они не находились в прямой причинной связи с трагическим инцидентом. Суд признал, что доводы обвинения основаны на предположениях и не подкреплены объективными доказательствами.Суд вынес оправдательный приговор: Николай Матафонов признан невиновным в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть человека. Судья особо подчеркнул, что в действиях взрывника отсутствует состав преступления, предусмотренного Уголовным кодексом.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке, — уточняют в Краснотурьинском городском суде.