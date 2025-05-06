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Школьникам в игровой форме расскажут о работе антифрод-специалистов
Фото: Вечерние ведомости
Российским школьникам расскажут об особенностях работы антифрод-специалистов и в игровой форме научат противостоять киберугрозам. Занятия пройдут в рамках федерального проекта «Урок цифры», который был инициирован Минпросвещения РФ, Минцифры РФ и АНО «Цифровая экономика».
Проект, напомним, нацелен на развитие у школьников цифровых компетенций и раннюю профориентацию. В этом учебном году партнерами проекта стали крупные организации, среди которых «Росатом», «Лаборатория Касперского», Авито, Яндекс, VK и другие.
Так, Авито в рамках проекта запускает собственный тренажер для школьников — «Антифрод: что это такое, и кто защищает пользователей в интернете». «В уроке от Авито школьники узнают об особенностях работы антифрод-специалистов: детектива, аналитика, менеджера продукта, ML-инженера. По сюжету главные герои Запятыня, Скобец и братья Слеши знакомятся с представителем приюта для животных, который решил создать профиль на платформе объявлений, чтобы пристраивать животных и зарабатывать деньги на помощь приюту. Но он не знает, как сделать это эффективно и безопасно», — рассказали в пресс-службе компании. В ходе развития сюжета школьники узнают, как создать свой профиль и максимально его обезопасить, а также о правилах безопасного поведения в интернете.
Видеоролик и интерактивные тренажеры адаптированы для трех возрастных групп:
- школьники с 1 по 4 класс научатся базовым правилам безопасности через игровые задания (например, создавать надежные пароли и распознавать подозрительные объявленя);
- ученики с 5 по 9 класс изучат функции антифрод-систем на примере реальных кейсов, отработают навыки анализа информации и научатся предотвращать цифровые угрозы;
- старшеклассники смогут углубиться в основы машинного обучения, настройки алгоритмов, будут выявлять уязвимости и разрабатывать план защиты цифровых платформ.
Как отмечают в компании, за правильное решение заданий школьники будут получать виртуальные баллы. Их можно будет направить на помощь людям или животным прямо внутри игры. Также среди учеников будут разыграны гаджеты и билеты на концерты звёзд.
«Новый сезон “Урока цифры”, подготовленный совместно с компанией Авито, посвящен важной в современном мире теме — борьбе с фишингом и другими интернет-угрозами. В игровой форме на простых примерах школьники познакомятся с принципами работы антифрод-систем, научатся противостоять угрозам, существующим в интернет-пространстве. Такие уроки помогают обучить эффективному и безопасному использованию цифровых инструментов. Навыки цифровой грамотности и кибербезопасности сегодня — базовая необходимость, без них сложно представить будущее успешного специалиста в любой отрасли», — отметил Сергей Плуготаренко, гендиректор АНО «Цифровая экономика».
Проект, напомним, нацелен на развитие у школьников цифровых компетенций и раннюю профориентацию. В этом учебном году партнерами проекта стали крупные организации, среди которых «Росатом», «Лаборатория Касперского», Авито, Яндекс, VK и другие.
Так, Авито в рамках проекта запускает собственный тренажер для школьников — «Антифрод: что это такое, и кто защищает пользователей в интернете». «В уроке от Авито школьники узнают об особенностях работы антифрод-специалистов: детектива, аналитика, менеджера продукта, ML-инженера. По сюжету главные герои Запятыня, Скобец и братья Слеши знакомятся с представителем приюта для животных, который решил создать профиль на платформе объявлений, чтобы пристраивать животных и зарабатывать деньги на помощь приюту. Но он не знает, как сделать это эффективно и безопасно», — рассказали в пресс-службе компании. В ходе развития сюжета школьники узнают, как создать свой профиль и максимально его обезопасить, а также о правилах безопасного поведения в интернете.
Видеоролик и интерактивные тренажеры адаптированы для трех возрастных групп:
- школьники с 1 по 4 класс научатся базовым правилам безопасности через игровые задания (например, создавать надежные пароли и распознавать подозрительные объявленя);
- ученики с 5 по 9 класс изучат функции антифрод-систем на примере реальных кейсов, отработают навыки анализа информации и научатся предотвращать цифровые угрозы;
- старшеклассники смогут углубиться в основы машинного обучения, настройки алгоритмов, будут выявлять уязвимости и разрабатывать план защиты цифровых платформ.
Как отмечают в компании, за правильное решение заданий школьники будут получать виртуальные баллы. Их можно будет направить на помощь людям или животным прямо внутри игры. Также среди учеников будут разыграны гаджеты и билеты на концерты звёзд.
«Новый сезон “Урока цифры”, подготовленный совместно с компанией Авито, посвящен важной в современном мире теме — борьбе с фишингом и другими интернет-угрозами. В игровой форме на простых примерах школьники познакомятся с принципами работы антифрод-систем, научатся противостоять угрозам, существующим в интернет-пространстве. Такие уроки помогают обучить эффективному и безопасному использованию цифровых инструментов. Навыки цифровой грамотности и кибербезопасности сегодня — базовая необходимость, без них сложно представить будущее успешного специалиста в любой отрасли», — отметил Сергей Плуготаренко, гендиректор АНО «Цифровая экономика».
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