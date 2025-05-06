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Школьникам в игровой форме расскажут о работе антифрод-специалистов

12.55 Вторник, 13 мая 2025
Фото: Вечерние ведомости
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Российским школьникам расскажут об особенностях работы антифрод-специалистов и в игровой форме научат противостоять киберугрозам. Занятия пройдут в рамках федерального проекта «Урок цифры», который был инициирован Минпросвещения РФ, Минцифры РФ и АНО «Цифровая экономика».

Проект, напомним, нацелен на развитие у школьников цифровых компетенций и раннюю профориентацию. В этом учебном году партнерами проекта стали крупные организации, среди которых «Росатом», «Лаборатория Касперского», Авито, Яндекс, VK и другие.

Так, Авито в рамках проекта запускает собственный тренажер для школьников — «Антифрод: что это такое, и кто защищает пользователей в интернете». «В уроке от Авито школьники узнают об особенностях работы антифрод-специалистов: детектива, аналитика, менеджера продукта, ML-инженера. По сюжету главные герои Запятыня, Скобец и братья Слеши знакомятся с представителем приюта для животных, который решил создать профиль на платформе объявлений, чтобы пристраивать животных и зарабатывать деньги на помощь приюту. Но он не знает, как сделать это эффективно и безопасно», — рассказали в пресс-службе компании. В ходе развития сюжета школьники узнают, как создать свой профиль и максимально его обезопасить, а также о правилах безопасного поведения в интернете.

Видеоролик и интерактивные тренажеры адаптированы для трех возрастных групп:

- школьники с 1 по 4 класс научатся базовым правилам безопасности через игровые задания (например, создавать надежные пароли и распознавать подозрительные объявленя);

- ученики с 5 по 9 класс изучат функции антифрод-систем на примере реальных кейсов, отработают навыки анализа информации и научатся предотвращать цифровые угрозы;

- старшеклассники смогут углубиться в основы машинного обучения, настройки алгоритмов, будут выявлять уязвимости и разрабатывать план защиты цифровых платформ.

Как отмечают в компании, за правильное решение заданий школьники будут получать виртуальные баллы. Их можно будет направить на помощь людям или животным прямо внутри игры. Также среди учеников будут разыграны гаджеты и билеты на концерты звёзд.

«Новый сезон “Урока цифры”, подготовленный совместно с компанией Авито, посвящен важной в современном мире теме — борьбе с фишингом и другими интернет-угрозами. В игровой форме на простых примерах школьники познакомятся с принципами работы антифрод-систем, научатся противостоять угрозам, существующим в интернет-пространстве. Такие уроки помогают обучить эффективному и безопасному использованию цифровых инструментов. Навыки цифровой грамотности и кибербезопасности сегодня — базовая необходимость, без них сложно представить будущее успешного специалиста в любой отрасли», — отметил Сергей Плуготаренко, гендиректор АНО «Цифровая экономика».

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Анна Андреева © Вечерние ведомости


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12:55 Школьникам в игровой форме расскажут о работе антифрод-специалистов
12:20 В Свердловской области утвердили антикоррупционную программу
11:28 Таможенники задержали екатеринбуржца при получении посылки с препаратом гормона роста
10:58 В Екатеринбурге за взятки будут судить экс-полицейскую из миграционного отдела
10:34 Бывший свердловский замгубернатора Павел Креков получил работу в тюменской мэрии
09:50 Ночью в Невьянске при пожаре в частном доме погиб человек
09:38 Аферист из колонии обманул жительницу Екатеринбурга на 650 тысяч рублей
21:23 В праздничную неделю свердловское МЧС провело 1267 противопожарных рейдов
20:57 Взят под стражу избивший в Екатеринбурге девушку-курьера мужчина
20:44 В Краснотурьинске прошёл суд над обвинённым в гибели человека взрывником
20:19 Скрытые смыслы сказки про Чиполлино раскроют в Белинке
19:40 Смертельное ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень унесло жизни двух человек
19:31 За три нерабочих дня по Свердловской области прокатилось более полусотни пожаров
17:49 СМИ сообщают о проверке Роспотребнадзора в школах, которые обслуживает «Глобусресурс»
17:07 В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга перекроют несколько улиц ради «ЗаБега».
16:30 Поставщику питания екатеринбургской школы №178, где отравились дети, разрешили вернуться к работе
15:56 За организацию игр в покер в Нижней Туре будут судить четырёх человек
14:53 В Свердловскую область поступили первые партии черешни и абрикосов
14:20 СМИ сообщают о внезапной смерти трёхмесячного малыша в Нижних Сергах
13:26 В Нижнем Тагиле отправили в СИЗО обвиняемого в убийстве сожительницы в ночь на 9 мая
12:44 Опрокинувшийся грузовик перекрыл дорогу в сторону Перми от Екатеринбурга
12:31 Более 120 тонн арбузов приехало на Урал в апреле
12:00 За взятки от студентов будут судить бывшего проректора УрГЭУ
11:15 На 40 тысяч рублей оштрафовали жителя Невьянского района за комментарии в «Одноклассниках»
10:55 В Нижнесергинском районе выявили более 222 гектаров запущенных собственниками сельхозземель
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