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На 40 тысяч рублей оштрафовали жителя Невьянского района за комментарии в «Одноклассниках»
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Необдуманные комментарии на странице телеканала «Царьград» в «Одноклассниках» обернулись для жителя Невьянского района крупным штрафом.
Как рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области, мужчина оставил несколько комментариев, дискредитирующих российские вооружённые силы. За это Невьянский городской суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей. Комментатор свою вину признал.
Постановление пока не вступило в законную силу, и может быть обжаловано в областном суде.
Как рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области, мужчина оставил несколько комментариев, дискредитирующих российские вооружённые силы. За это Невьянский городской суд оштрафовал его на 40 тысяч рублей. Комментатор свою вину признал.
Постановление пока не вступило в законную силу, и может быть обжаловано в областном суде.
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