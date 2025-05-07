В Нижнесергинском районе выявили более 222 гектаров запущенных собственниками сельхозземель





– говорится в сообщении ведомства. «В ходе пяти выездных обследований установлено, что земельные участки на площади 222,5 гектара заросли сорной и древесной растительностью. Собственники и арендаторы земельных участков не используют их для сельскохозяйственного производства»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Специалисты уральского Россельхознадзора во время проверки сельскохозяйственных земель в Нижнесергинском районе Свердловской области обнаружили, что более 222 гектаров, у которых есть собственники, находятся в запущенном состоянии.Таким образом, собственники сельхозземель нарушают сразу две статьи Земельного Кодекса РФ – о содержании охраны земель (статья 13), об обязанностях собственников земельных участков (статья 42), а также статью 8 Федерального закона №101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», касающуюся обязанностей правообладателей сельхозземель.В связи с этим всем собственникам и арендаторам направлены предостережения о недопустимости нарушений. В случае игнорирования требований в Россельхознадзоре грозятся взять ситуацию на контроль.