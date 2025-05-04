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Более 163 тысяч екатеринбуржцев проголосовали за парк для благоустройства
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Более 163 тысяч жителей уральской столицы отдали свой голос за парк, который будут благоустраивать в 2026 году.
На данный момент в голосовании лидирует Основинский парк. В качестве будущего объекта благоустройства его выбрали 29 489 человек. На втором месте по количеству отданных голосов Бульвар по улице Культуры – 25 297 голосов. На третьем – Набережная рек Исети и Ольховки (от 11-го дома на Гражданской до Колмогорова) с 23 980 голосами.
Далее идёт Сквер по улице Амундсена (от Волгоградской до Академика Бардина) – 20 645 голосов, Парк имени 50-летния Советской власти (2 этап) – 18 140 голосов, Парк имени В.П. Чкалова на Патриса Лумумбы – 17 766 голосов, Преображенский парк (2 очередь, 2 этап) – 16 314 голоса. Меньше всего голосов получил сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова (вблизи здания на Крауля, 73/Б) – всего 11 721 голос.
До конца голосования остался ещё месяц. Оно завершится 12 июня. К этому дню Екатеринбургу необходимо набрать не менее 388 тысяч голосов, чтобы претендовать на софинансирование из федерального бюджета.
Отдать свой голос можно через Госуслуги или с помощью волонтёров. Встретить их можно ежедневно с 16.00 до 20.00 возле торговых центров «Радуга-парк», «Мега», «Омега», «Гранат», «Веер-молл», «Академический», «Апельсин», «Мегаполис», «Гринвич», «Пассаж», «Алатырь», «Фан-фан», «Глобус», «Парк-хаус», «Дирижабль», «Кировский», «МаксиДом», «Карнавал», «Яблоко».
На данный момент в голосовании лидирует Основинский парк. В качестве будущего объекта благоустройства его выбрали 29 489 человек. На втором месте по количеству отданных голосов Бульвар по улице Культуры – 25 297 голосов. На третьем – Набережная рек Исети и Ольховки (от 11-го дома на Гражданской до Колмогорова) с 23 980 голосами.
Далее идёт Сквер по улице Амундсена (от Волгоградской до Академика Бардина) – 20 645 голосов, Парк имени 50-летния Советской власти (2 этап) – 18 140 голосов, Парк имени В.П. Чкалова на Патриса Лумумбы – 17 766 голосов, Преображенский парк (2 очередь, 2 этап) – 16 314 голоса. Меньше всего голосов получил сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова (вблизи здания на Крауля, 73/Б) – всего 11 721 голос.
До конца голосования остался ещё месяц. Оно завершится 12 июня. К этому дню Екатеринбургу необходимо набрать не менее 388 тысяч голосов, чтобы претендовать на софинансирование из федерального бюджета.
Отдать свой голос можно через Госуслуги или с помощью волонтёров. Встретить их можно ежедневно с 16.00 до 20.00 возле торговых центров «Радуга-парк», «Мега», «Омега», «Гранат», «Веер-молл», «Академический», «Апельсин», «Мегаполис», «Гринвич», «Пассаж», «Алатырь», «Фан-фан», «Глобус», «Парк-хаус», «Дирижабль», «Кировский», «МаксиДом», «Карнавал», «Яблоко».
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Уже около 132 тысяч екатеринбуржцев проголосовали за парк для благоустройства — лидирует Основинский
04 мая 2025
04 мая 2025