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Более 163 тысяч екатеринбуржцев проголосовали за парк для благоустройства

09.13 Понедельник, 12 мая 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Более 163 тысяч жителей уральской столицы отдали свой голос за парк, который будут благоустраивать в 2026 году.

На данный момент в голосовании лидирует Основинский парк. В качестве будущего объекта благоустройства его выбрали 29 489 человек. На втором месте по количеству отданных голосов Бульвар по улице Культуры – 25 297 голосов. На третьем – Набережная рек Исети и Ольховки (от 11-го дома на Гражданской до Колмогорова) с 23 980 голосами.

Далее идёт Сквер по улице Амундсена (от Волгоградской до Академика Бардина) – 20 645 голосов, Парк имени 50-летния Советской власти (2 этап) – 18 140 голосов, Парк имени В.П. Чкалова на Патриса Лумумбы – 17 766 голосов, Преображенский парк (2 очередь, 2 этап) – 16 314 голоса. Меньше всего голосов получил сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова (вблизи здания на Крауля, 73/Б) – всего 11 721 голос.

До конца голосования остался ещё месяц. Оно завершится 12 июня. К этому дню Екатеринбургу необходимо набрать не менее 388 тысяч голосов, чтобы претендовать на софинансирование из федерального бюджета.

Отдать свой голос можно через Госуслуги или с помощью волонтёров. Встретить их можно ежедневно с 16.00 до 20.00 возле торговых центров «Радуга-парк», «Мега», «Омега», «Гранат», «Веер-молл», «Академический», «Апельсин», «Мегаполис», «Гринвич», «Пассаж», «Алатырь», «Фан-фан», «Глобус», «Парк-хаус», «Дирижабль», «Кировский», «МаксиДом», «Карнавал», «Яблоко».




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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:31 В Каменске-Уральском установили владельцев бойцовских собак, напавших на мужчину
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18:30 Роспотребнадзор закрыл ресторан «Мидийное место» в Екатеринбурге после сообщений об отравлениях
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