В Невьянске СК проверит состояние аллеи Славы после жалоб на ржавые портреты ветеранов

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Невьянске началась проверка по факту ненадлежащего состояния аллеи Славы. Поводом для этого стали публикации в СМИ и обращения местных жителей, обеспокоенных плачевным видом мемориала. Об этом сообщает СУ СК России по Свердловской области.По данным следствия, на аллее Славы портреты ветеранов Великой Отечественной войны размещены в прогнивших и покрытых ржавчиной рамках, металлические конструкции деформированы, а краска на них облупилась. Освещение отсутствует, а сама территория не благоустроена. Несмотря на утверждённый план по благоустройству и обращения горожан, восстановительные работы так и не начались.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Богдану Францишко доложить о промежуточных итогах процессуальной проверки и о принятых мерах. В СУ СК России по Свердловской области отмечают, что изучают все обстоятельства и в ближайшее время примут решение по результатам проверки.