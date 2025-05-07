В Свердловской области ожидаются заморозки в ближайшие дни

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На территории Свердловской области сохраняется нестабильная майская погода. По данным ФГБУ «Уральское УГМС», в ночь на 12 мая в северных и восточных районах вновь прогнозируются заморозки до −2 °C.Атмосферный фронт с осадками пройдёт по региону во второй половине дня 11 мая и задержится на ночь. Местами возможны дожди и мокрый снег, особенно на севере области. Днём 12 мая осадки будут кратковременными, температура воздуха составит от +11 до +16 °C.В Екатеринбурге ночью 12 мая ожидается небольшой дождь, температура около +6 °C. Днём осадков не предвидится, воздух прогреется до +15 °C.На 13 мая синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью преимущественно без осадков, днём — местами небольшой дождь. Температура ночью +1…+6 °C, в пониженных местах возможны заморозки до −2 °C, днём — +11…+16 °C. В Екатеринбурге — без существенных осадков, ночью около +5 °C, днём до +13 °C.14 мая характер погоды существенно не изменится: переменная облачность, местами кратковременные дожди. Температура ночью +3…+8 °C, днём — до +17 °C. В столице региона ночью возможен небольшой дождь, днём — сухо, около +13 °C.