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Екатеринбург проверит трубы: гидравлические испытания стартуют 13 мая
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 13 по 16 мая пройдут плановые гидравлические испытания тепловых сетей. Об этом сообщает мэрия города. Несмотря на проверки, подача горячей воды для горожан ограничиваться не будет.
Испытания будут проходить поэтапно — в разные дни на разных участках теплосетей. Узнать, когда именно работы затронут конкретный район, можно с помощью интерактивной карты.
Жителей уральской столицы просят внимательно следить за состоянием трубопроводов. При обнаружении протечек или других неполадок мэрия рекомендует обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 222-30-05. Также информацию принимает центральная диспетчерская служба АО «ЕТК» по номерам: 329-33-52, 329-37-52, 329-37-01 и 329-37-00.
Испытания будут проходить поэтапно — в разные дни на разных участках теплосетей. Узнать, когда именно работы затронут конкретный район, можно с помощью интерактивной карты.
Жителей уральской столицы просят внимательно следить за состоянием трубопроводов. При обнаружении протечек или других неполадок мэрия рекомендует обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 222-30-05. Также информацию принимает центральная диспетчерская служба АО «ЕТК» по номерам: 329-33-52, 329-37-52, 329-37-01 и 329-37-00.
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