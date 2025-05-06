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Екатеринбург проверит трубы: гидравлические испытания стартуют 13 мая

14.22 Воскресенье, 11 мая 2025
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге с 13 по 16 мая пройдут плановые гидравлические испытания тепловых сетей. Об этом сообщает мэрия города. Несмотря на проверки, подача горячей воды для горожан ограничиваться не будет.

Испытания будут проходить поэтапно — в разные дни на разных участках теплосетей. Узнать, когда именно работы затронут конкретный район, можно с помощью интерактивной карты.

Жителей уральской столицы просят внимательно следить за состоянием трубопроводов. При обнаружении протечек или других неполадок мэрия рекомендует обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 222-30-05. Также информацию принимает центральная диспетчерская служба АО «ЕТК» по номерам: 329-33-52, 329-37-52, 329-37-01 и 329-37-00.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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14:13 В Екатеринбурге 18 мая пройдёт традиционная «Майская прогулка»
13:46 В Екатеринбурге задержали женщину из-за куртки с полосками «экстремистских» цветов
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11:31 В Каменске-Уральском установили владельцев бойцовских собак, напавших на мужчину
11:00 Куда сходить в Екатеринбурге с 12 по 18 мая?
19:36 На Вайнера в Екатеринбурге «дружинники» скрутили несколько человек
18:30 Роспотребнадзор закрыл ресторан «Мидийное место» в Екатеринбурге после сообщений об отравлениях
16:55 В Серове бухгалтер вложилась в «инвестиции» и потеряла 180 тысяч, несмотря на предупреждения на работе
14:45 В Свердловской области за сутки выявили более тысячи нарушений ПДД, 28 водителей были пьяны
14:27 В Свердловской области с начала сезона зафиксировано почти 5 тысяч случаев укусов клещей
13:55 В Екатеринбурге ресторан закрыли через две недели после открытия из-за жалоб на отравление
12:52 В Свердловской области за сутки потушили 17 пожаров и нашли погибшего в реке Тагил
11:25 В Екатеринбурге более 100 тысяч человек приняли участие в «Бессмертном полку»
11:11 В Свердловской области в ДТП с пожаром погиб водитель
10:59 В Краснотурьинске грузовик насмерть сбил мужчину при разгрузке у магазина
20:32 На параде Победы в Верхней Пышме участвовало рекордное количество техники
19:57 Всего три из 18 свердловских пожаров четверга пришлись на жилой сектор
19:40 В Ельцин-центре литературно-музыкальной программой закрыли выставку «Это война»
19:30 В Полевском в ДТП пострадала несовершеннолетняя девочка
19:20 В Сипавском крупный пожар уничтожил частный дом и автомобиль
22:07 В Шарташском лесопарке неизвестные раскидали крысиный яд
21:24 В Екатеринбурге лучшими школьниками года признаны две девочки
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