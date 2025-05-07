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На Вайнера в Екатеринбурге «дружинники» скрутили несколько человек
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На пешеходной улице Вайнера в центре Екатеринбурга представители движения «Русская община» задержали нескольких человек. Инцидент произошёл накануне вечером и попал на видео, опубликованное в телеграм-канале «Злой Екатеринбург».
На кадрах видно, как одного из мужчин уложили на землю и удерживали несколько человек в жилетах с нашивками «Добровольная народная дружина». Другого мужчину отвели в сторону — он сопротивлялся и утверждал, что участники конфликта «бьют его жену».
Глава екатеринбургского отделения «Русской общины» Игорь Черноскутов в комментарии 66.RU сообщил, что дружинники вмешались в «пьяную ссору» и передали задержанных полиции. По его словам, конфликт удалось остановить до того, как он перерос в драку.
Официальных комментариев от правоохранительных органов на момент публикации не поступало.
На кадрах видно, как одного из мужчин уложили на землю и удерживали несколько человек в жилетах с нашивками «Добровольная народная дружина». Другого мужчину отвели в сторону — он сопротивлялся и утверждал, что участники конфликта «бьют его жену».
Глава екатеринбургского отделения «Русской общины» Игорь Черноскутов в комментарии 66.RU сообщил, что дружинники вмешались в «пьяную ссору» и передали задержанных полиции. По его словам, конфликт удалось остановить до того, как он перерос в драку.
Официальных комментариев от правоохранительных органов на момент публикации не поступало.
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