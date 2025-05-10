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Роспотребнадзор закрыл ресторан «Мидийное место» в Екатеринбурге после сообщений об отравлениях
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Ресторан «Мидийное место» в торговом центре «Гринвич» временно закрыт по решению Центрального Екатеринбургского отдела Роспотребнадзора. Поводом стали жалобы гостей на возможные случаи отравления и последующая проверка, выявившая серьёзные нарушения санитарного законодательства.
Как сообщает ведомство, в заведении использовалась продукция без необходимых документов, не проводился лабораторный контроль, а также нарушались требования к технологическим процессам. Были отобраны пробы сырья, готовых блюд, воды и смывы с оборудования. Персонал прошёл медицинское обследование. Все материалы находятся в лабораторной обработке.
Кроме того, из медицинских учреждений поступила информация как минимум об одном случае заболевания, возможно связанного с посещением ресторана. Материалы проверки передадут в суд, который примет решение о приостановке деятельности заведения.
Ранее руководство ресторана самостоятельно объявило о временном закрытии до 12 мая для внутреннего расследования и дополнительной проверки кухни.
Как сообщает ведомство, в заведении использовалась продукция без необходимых документов, не проводился лабораторный контроль, а также нарушались требования к технологическим процессам. Были отобраны пробы сырья, готовых блюд, воды и смывы с оборудования. Персонал прошёл медицинское обследование. Все материалы находятся в лабораторной обработке.
Кроме того, из медицинских учреждений поступила информация как минимум об одном случае заболевания, возможно связанного с посещением ресторана. Материалы проверки передадут в суд, который примет решение о приостановке деятельности заведения.
Ранее руководство ресторана самостоятельно объявило о временном закрытии до 12 мая для внутреннего расследования и дополнительной проверки кухни.
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В Екатеринбурге ресторан закрыли через две недели после открытия из-за жалоб на отравление
10 мая 2025
10 мая 2025