Роспотребнадзор закрыл ресторан «Мидийное место» в Екатеринбурге после сообщений об отравлениях

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Ресторан «Мидийное место» в торговом центре «Гринвич» временно закрыт по решению Центрального Екатеринбургского отдела Роспотребнадзора. Поводом стали жалобы гостей на возможные случаи отравления и последующая проверка, выявившая серьёзные нарушения санитарного законодательства.Как сообщает ведомство, в заведении использовалась продукция без необходимых документов, не проводился лабораторный контроль, а также нарушались требования к технологическим процессам. Были отобраны пробы сырья, готовых блюд, воды и смывы с оборудования. Персонал прошёл медицинское обследование. Все материалы находятся в лабораторной обработке.Кроме того, из медицинских учреждений поступила информация как минимум об одном случае заболевания, возможно связанного с посещением ресторана. Материалы проверки передадут в суд, который примет решение о приостановке деятельности заведения.Ранее руководство ресторана самостоятельно объявило о временном закрытии до 12 мая для внутреннего расследования и дополнительной проверки кухни.