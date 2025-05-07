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В Серове бухгалтер вложилась в «инвестиции» и потеряла 180 тысяч, несмотря на предупреждения на работе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Серове бухгалтер одного из заводов стала жертвой мошенников, потеряв более 180 тысяч рублей. Как сообщили в МО МВД России «Серовский», женщина знала о рисках: с ней уже проводились профилактические беседы на работе.
По словам пострадавшей, реклама якобы выгодных инвестиций в телеграме попалась ей ещё полгода назад. Серовчанка долго наблюдала за активностью в группе и только 30 апреля решилась перейти по ссылке. В открывшемся окне с ней связалась неизвестная девушка, представившаяся брокером. Та предложила внести минимальный взнос — 50 рублей, но женщина решила начать с суммы в 65 тысяч рублей и тут же перевела их на указанный номер.
Вскоре «брокер» сообщила, что счёт серовчанки уже якобы вырос до 530 тысяч рублей, но для получения прибыли нужно было оплатить комиссию — ещё 117 тысяч. Несмотря на сомнения, женщина снова отправила деньги. Когда появилась новая «просьба» перевести ещё около 70 тысяч, она наконец поняла, что стала жертвой обмана.
МО МВД России «Серовский» уточняет: ранее с женщиной сотрудники полиции уже проводили профилактическую беседу о мошенничествах на рабочем месте. Однако в решающий момент она не прислушалась к рекомендациям.
По словам пострадавшей, реклама якобы выгодных инвестиций в телеграме попалась ей ещё полгода назад. Серовчанка долго наблюдала за активностью в группе и только 30 апреля решилась перейти по ссылке. В открывшемся окне с ней связалась неизвестная девушка, представившаяся брокером. Та предложила внести минимальный взнос — 50 рублей, но женщина решила начать с суммы в 65 тысяч рублей и тут же перевела их на указанный номер.
Вскоре «брокер» сообщила, что счёт серовчанки уже якобы вырос до 530 тысяч рублей, но для получения прибыли нужно было оплатить комиссию — ещё 117 тысяч. Несмотря на сомнения, женщина снова отправила деньги. Когда появилась новая «просьба» перевести ещё около 70 тысяч, она наконец поняла, что стала жертвой обмана.
МО МВД России «Серовский» уточняет: ранее с женщиной сотрудники полиции уже проводили профилактическую беседу о мошенничествах на рабочем месте. Однако в решающий момент она не прислушалась к рекомендациям.
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