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В Серове бухгалтер вложилась в «инвестиции» и потеряла 180 тысяч, несмотря на предупреждения на работе

16.55 Суббота, 10 мая 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Серове бухгалтер одного из заводов стала жертвой мошенников, потеряв более 180 тысяч рублей. Как сообщили в МО МВД России «Серовский», женщина знала о рисках: с ней уже проводились профилактические беседы на работе.

По словам пострадавшей, реклама якобы выгодных инвестиций в телеграме попалась ей ещё полгода назад. Серовчанка долго наблюдала за активностью в группе и только 30 апреля решилась перейти по ссылке. В открывшемся окне с ней связалась неизвестная девушка, представившаяся брокером. Та предложила внести минимальный взнос — 50 рублей, но женщина решила начать с суммы в 65 тысяч рублей и тут же перевела их на указанный номер.

Вскоре «брокер» сообщила, что счёт серовчанки уже якобы вырос до 530 тысяч рублей, но для получения прибыли нужно было оплатить комиссию — ещё 117 тысяч. Несмотря на сомнения, женщина снова отправила деньги. Когда появилась новая «просьба» перевести ещё около 70 тысяч, она наконец поняла, что стала жертвой обмана.

МО МВД России «Серовский» уточняет: ранее с женщиной сотрудники полиции уже проводили профилактическую беседу о мошенничествах на рабочем месте. Однако в решающий момент она не прислушалась к рекомендациям.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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13:55 В Екатеринбурге ресторан закрыли через две недели после открытия из-за жалоб на отравление
12:52 В Свердловской области за сутки потушили 17 пожаров и нашли погибшего в реке Тагил
11:25 В Екатеринбурге более 100 тысяч человек приняли участие в «Бессмертном полку»
11:11 В Свердловской области в ДТП с пожаром погиб водитель
10:59 В Краснотурьинске грузовик насмерть сбил мужчину при разгрузке у магазина
20:32 На параде Победы в Верхней Пышме участвовало рекордное количество техники
19:57 Всего три из 18 свердловских пожаров четверга пришлись на жилой сектор
19:40 В Ельцин-центре литературно-музыкальной программой закрыли выставку «Это война»
19:30 В Полевском в ДТП пострадала несовершеннолетняя девочка
19:20 В Сипавском крупный пожар уничтожил частный дом и автомобиль
22:07 В Шарташском лесопарке неизвестные раскидали крысиный яд
21:24 В Екатеринбурге лучшими школьниками года признаны две девочки
20:59 Три человека пострадали во вчерашних пожарах на территории Свердловской области
20:05 «Письма с фронта» предлагают почитать посетителям Музея истории Екатеринбурга
19:48 13 килограммов вязаных вещей передали новоуральцы недоношенным малышам Екатеринбурга
19:21 В сад Нурова приходит хоровая «Весна»
17:04 В Екатеринбурге отправили в СИЗО обвиняемого в убийстве 17-летней давности
15:45 В День Победы в центре Екатеринбурге не будет работать мобильный интернет
14:58 Уральская сеть магазинов Profmax объявила о своём закрытии
13:45 Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 9 мая
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