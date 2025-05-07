В Серове бухгалтер вложилась в «инвестиции» и потеряла 180 тысяч, несмотря на предупреждения на работе

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Серове бухгалтер одного из заводов стала жертвой мошенников, потеряв более 180 тысяч рублей. Как сообщили в МО МВД России «Серовский», женщина знала о рисках: с ней уже проводились профилактические беседы на работе.По словам пострадавшей, реклама якобы выгодных инвестиций в телеграме попалась ей ещё полгода назад. Серовчанка долго наблюдала за активностью в группе и только 30 апреля решилась перейти по ссылке. В открывшемся окне с ней связалась неизвестная девушка, представившаяся брокером. Та предложила внести минимальный взнос — 50 рублей, но женщина решила начать с суммы в 65 тысяч рублей и тут же перевела их на указанный номер.Вскоре «брокер» сообщила, что счёт серовчанки уже якобы вырос до 530 тысяч рублей, но для получения прибыли нужно было оплатить комиссию — ещё 117 тысяч. Несмотря на сомнения, женщина снова отправила деньги. Когда появилась новая «просьба» перевести ещё около 70 тысяч, она наконец поняла, что стала жертвой обмана.МО МВД России «Серовский» уточняет: ранее с женщиной сотрудники полиции уже проводили профилактическую беседу о мошенничествах на рабочем месте. Однако в решающий момент она не прислушалась к рекомендациям.