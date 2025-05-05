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В Свердловской области за сутки выявили более тысячи нарушений ПДД, 28 водителей были пьяны
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
За прошедшие сутки автоинспекторы Свердловской области зафиксировали 1026 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.
Среди наиболее серьёзных случаев — 28 фактов управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В четырёх случаях водители отказались проходить медицинское освидетельствование. Один из таких эпизодов произошёл в Серове, где 53-летний водитель автомобиля Volkswagen отказался от проверки и был отстранён от управления. Его машину эвакуировали на спецстоянку. В ведомстве напомнили, что отказ от освидетельствования приравнивается к вождению в нетрезвом виде и влечёт лишение прав и штраф 45 тысяч рублей.
Кроме того, за сутки были выявлены восемь фактов повторного вождения в нетрезвом виде — по таким делам предусмотрена уголовная ответственность. Также сотрудники ГИБДД зафиксировали 39 случаев управления без водительских прав и восемь — с нарушением режима лишения права управления.
Среди наиболее серьёзных случаев — 28 фактов управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В четырёх случаях водители отказались проходить медицинское освидетельствование. Один из таких эпизодов произошёл в Серове, где 53-летний водитель автомобиля Volkswagen отказался от проверки и был отстранён от управления. Его машину эвакуировали на спецстоянку. В ведомстве напомнили, что отказ от освидетельствования приравнивается к вождению в нетрезвом виде и влечёт лишение прав и штраф 45 тысяч рублей.
Кроме того, за сутки были выявлены восемь фактов повторного вождения в нетрезвом виде — по таким делам предусмотрена уголовная ответственность. Также сотрудники ГИБДД зафиксировали 39 случаев управления без водительских прав и восемь — с нарушением режима лишения права управления.
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