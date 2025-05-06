В Екатеринбурге ресторан закрыли через две недели после открытия из-за жалоб на отравление

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Ресторан «Мидийное место», открывшийся 23 апреля в торговом центре «Гринвич», временно приостановил работу. Причиной стали сообщения гостей о признаках пищевого отравления после посещения заведения.Сразу несколько клиентов рассказали в отзывах о симптомах острой кишечной инфекции после употребления морепродуктов. «Были семьёй 3 мая. Взяли устрицы впервые попробовать. В итоге у всех троих отравление, муж на скорой в больницу уехал. Отдохнули на майские, называется», — написала одна из посетительниц. Другой комментарий подтверждает: «Как и предыдущий комментатор, отравились у вас устрицами. Были 3 мая, после попадания лимонного сока сокращений никаких не было (не придали этому значения, так как пробовали мы их первый раз). Ночью и последующие два дня — все признаки отравления».Как сообщает руководство ресторана, было решено приостановить работу для внутреннего расследования и дополнительной проверки кухни. Планируется, что заведение возобновит приём гостей 12 мая.По информации Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, специалисты Центрального Екатеринбургского отдела начали эпидемиологическое расследование. В рамках проверки будет дана оценка соблюдению санитарных норм в работе ресторана, а также отобраны пробы для лабораторных исследований.На данный момент официальной информации из медицинских учреждений о зафиксированных случаях отравления не поступало, сообщает Роспотребнадзор.