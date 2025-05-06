В Екатеринбурге более 100 тысяч человек приняли участие в «Бессмертном полку»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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9 мая в Екатеринбурге прошло шествие «Бессмертный полк» — впервые за три года в традиционном формате. По оценке организаторов, в акции приняли участие не менее 100 тысяч человек.Маршрут шествия пролегал от улицы Толмачева по проспекту Ленина до улицы Жукова. В голове колонны шли представители властей Екатеринбурга, Свердловской области, Уральского федерального округа и Екатеринбургской епархии.Праздничная программа началась с парада в честь 80-летия Победы. По проспекту Ленина прошли более двух тысяч человек и 94 единицы техники.