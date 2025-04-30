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В Шарташском лесопарке неизвестные раскидали крысиный яд
Фото из соцсетей
Подозрительные гранулы заметили жители Екатеринбурга на территории Шарташского лесного парка. Ярко-зелёного цвета вещество разложено возле деревьев неподалёку от самых нахоженных тропинок и дорожек.
Таинственную находку с тревогой обсуждают участники телеграм-чата «Калиновский лесопарк». Коллективный разум быстро нашёл разгадку: именно в таком виде — в гранулах яркого цвета — выпускается крысиный яд. Но как он оказался на территории лесопарка?
Можно предположить, что яд был рассыпан так называемыми догхантерами, ненавистниками собак, которые свои противоправные (и попросту бездушные) действия оправдывают борьбой с бродячими животными, и ссылаются на случаи нападения беспризорных стай на людей. На самом же деле, разбрасывание яда — это общественно опасное преступление, которое может подпадать сразу под несколько статей, включая жестокое обращение с животными и нарушение правил обращения экологически опасных веществ. Раскидывая в общественных местах отраву, догхантеры подвергают опасности здоровье и жизнь домашних животных, а также маленьких детей, которых тоже может привлечь аппетитный вид этих «конфеток».
Всем родителям и владельцам домашних животных просьба быть предельно внимательными при прогулках в лесопарках и скверах Екатеринбурга. Не давайте детям и питомцам подбирать что-либо с земли. Особое внимание уделяйте веществам яркого — зелёного, красного, бурого — цвета. При первых же признаках отравления животного (даже если вы не видели, чтобы оно что-то съело на улице) незамедлительно обращайтесь в ветеринарную клинику. В некоторых случаях бывает достаточно инъекции витамина B6, чтобы спасти жизнь отравившейся собаки.
Таинственную находку с тревогой обсуждают участники телеграм-чата «Калиновский лесопарк». Коллективный разум быстро нашёл разгадку: именно в таком виде — в гранулах яркого цвета — выпускается крысиный яд. Но как он оказался на территории лесопарка?
Можно предположить, что яд был рассыпан так называемыми догхантерами, ненавистниками собак, которые свои противоправные (и попросту бездушные) действия оправдывают борьбой с бродячими животными, и ссылаются на случаи нападения беспризорных стай на людей. На самом же деле, разбрасывание яда — это общественно опасное преступление, которое может подпадать сразу под несколько статей, включая жестокое обращение с животными и нарушение правил обращения экологически опасных веществ. Раскидывая в общественных местах отраву, догхантеры подвергают опасности здоровье и жизнь домашних животных, а также маленьких детей, которых тоже может привлечь аппетитный вид этих «конфеток».
Всем родителям и владельцам домашних животных просьба быть предельно внимательными при прогулках в лесопарках и скверах Екатеринбурга. Не давайте детям и питомцам подбирать что-либо с земли. Особое внимание уделяйте веществам яркого — зелёного, красного, бурого — цвета. При первых же признаках отравления животного (даже если вы не видели, чтобы оно что-то съело на улице) незамедлительно обращайтесь в ветеринарную клинику. В некоторых случаях бывает достаточно инъекции витамина B6, чтобы спасти жизнь отравившейся собаки.
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