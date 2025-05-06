Возрастное ограничение 18+
В День Победы в центре Екатеринбурге не будет работать мобильный интернет
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Завтра, 9 мая, в центре Екатеринбурга отключат интернет. Это необходимо для усиления мер антитеррористической защищенности на период празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Об этом сообщается в телеграм-канале антитеррористической комиссии Свердловской области.
Ограничения будет действовать весь день – с 08.00 до 23.00 – в границах улиц Челюскинцев – Московская – Малышева – Мамина-Сибиряка.
Об этом сообщается в телеграм-канале антитеррористической комиссии Свердловской области.
«Убедительно просим жителей и гостей столицы Среднего Урала с пониманием отнестись к данной временной мере и заранее спланировать дела, требующие мобильного доступа к сети Интернет»,
– говорится в сообщении ресурса.
Ограничения будет действовать весь день – с 08.00 до 23.00 – в границах улиц Челюскинцев – Московская – Малышева – Мамина-Сибиряка.
Иллюстрация: «Антитеррор Урал» / t.me/antiterror_ural
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