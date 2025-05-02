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Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 9 мая
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Свердловское управление МЧС объявило предупреждение о непогоде, которая ожидается завтра, 9 мая.
По данным синоптиков, в день празднования Победы в Великой Отечественной войне на территории Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду и сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.
Напомним, телефон экстренных служб – «112».
По данным синоптиков, в день празднования Победы в Великой Отечественной войне на территории Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду и сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.
Напомним, телефон экстренных служб – «112».
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