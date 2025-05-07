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В Екатеринбурге по родительским чатам распространяют фейк об «отраве»
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге родители начали распространять между собой предупреждение о некой «отраве» в угощениях, которые завтра, 9 мая, якобы хотят выдавать детям. Информация является фейком.
По данным близкого к мэрии телеграм-канала «Екатеринбург. Главное», фейк распространяется под видом сведений от руководства «скорой».
В пресс-службе УФСБ екатеринбургской «Комсомольской правде» также подтвердили информацию о том, что распространяемое сообщение является обыкновенным фейком.
Скрин: «Екатеринбург. Главное»
По данным близкого к мэрии телеграм-канала «Екатеринбург. Главное», фейк распространяется под видом сведений от руководства «скорой».
В пресс-службе УФСБ екатеринбургской «Комсомольской правде» также подтвердили информацию о том, что распространяемое сообщение является обыкновенным фейком.
«Данный фейк сформировался из ранее выданных рекомендаций правоохранительных органов повысить бдительность граждан при получении различных предметов от незнакомых лиц, заказов на маркетплейсах, а также посылок от неизвестных отправителей, что также может являться одной из новых форм мошенничества. В частности, о возможности использования спецслужбами Украины армейских фляжек для осуществления диверсий в войсках»,
– говорится в ответе УФСБ.
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