В Екатеринбурге по родительским чатам распространяют фейк об «отраве»

Скрин: «Екатеринбург. Главное»

– говорится в ответе УФСБ.

«Данный фейк сформировался из ранее выданных рекомендаций правоохранительных органов повысить бдительность граждан при получении различных предметов от незнакомых лиц, заказов на маркетплейсах, а также посылок от неизвестных отправителей, что также может являться одной из новых форм мошенничества. В частности, о возможности использования спецслужбами Украины армейских фляжек для осуществления диверсий в войсках»,