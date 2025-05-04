Свердловскую пригородную компанию штрафанули за неисправный поезд

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Серовская транспортная прокуратура завершила проверку в отношении акционерного общества «Свердловская пригородная компания». В ходе проверки были выявлены серьёзные нарушения лицензионных требований при организации перевозок пассажиров.Как установили сотрудники прокуратуры, 10 февраля 2025 года из-за использования неисправного подвижного состава было допущено значительное отклонение от графика движения — пригородный поезд № 7074, следовавший по маршруту «Бокситы – Екатеринбург-Пассажирский», задержался со станции Бокситы более чем на четыре с половиной часа. В результате пассажиры, рассчитывавшие на своевременный рейс, оказались заложниками транспортной ситуации.По итогам проверки перевозчику предъявлено обвинение по части 3 статьи 14.1.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации («осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией»). Постановлением транспортного прокурора компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.