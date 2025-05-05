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Температурные перепады от -2 до +20°C прогнозируют в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Температурные качели не оставляют Свердловскую область. Синоптики прогнозируют перепады от -2 до +20°C.
В четверг, 8 мая, в Свердловской области преимущественно без осадков, на юге днём небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1...+6°C, местами до -1°C, днём +12...+17°C. Ветер 3-8 м/сек, днём местами порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков, ночью +4...+6°C, днём +13...+15°C. Ветер 3-8 м/сек.
В пятницу, 9 мая, в регионе переменная облачность, местами небольшой дождь, в горах до умеренного. Температура ночью +5...+10°C, на севере до 0°C, днём +15...+20°C, на севере до +10°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, +6...+8°C, днём слабый дождь, +15...+17°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 8 мая, в Свердловской области преимущественно без осадков, на юге днём небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1...+6°C, местами до -1°C, днём +12...+17°C. Ветер 3-8 м/сек, днём местами порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков, ночью +4...+6°C, днём +13...+15°C. Ветер 3-8 м/сек.
В пятницу, 9 мая, в регионе переменная облачность, местами небольшой дождь, в горах до умеренного. Температура ночью +5...+10°C, на севере до 0°C, днём +15...+20°C, на севере до +10°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, +6...+8°C, днём слабый дождь, +15...+17°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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