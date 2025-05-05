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В Екатеринбурге врачи удалили пациентке зубной имплант через нос
Фото: Минздрав Свердловской области
В Екатеринбурге врачи столкнулись с нестандартной ситуацией: у пациентки зубной имплант из-за просчёта стоматолога оказался в верхнечелюстной пазухе и стал причинять женщине периодические боли. Доставать его пришлось хирургам.
Как рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области, всё началось с удаления зуба, на месте которого 37-летней пациентке решили поставить имплант. Однако ставить его было некуда, поэтому ей стали наращивать кость, чтобы затем вкрутить в неё металлическую конструкцию. Во время операции что-то пошло не по плану, и имплант оказался в правой верхнечелюстной пазухе, откуда стоматолог своими силами не мог его достать. А сделать это было необходимо сделать, так как инородное тело не только доставляло дискомфорт, но и в будущем могло привести к серьёзному воспалению и усилению болей.
После этого женщина обратилась в медицинское учреждение, специализирующееся на реконструктивной и пластической хирургии, и там согласились ей помочь.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, все неблагоприятные симптомы у неё практически прошли. Но ей ещё предстоит решить вопрос с имплантацией зубов.
Как рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области, всё началось с удаления зуба, на месте которого 37-летней пациентке решили поставить имплант. Однако ставить его было некуда, поэтому ей стали наращивать кость, чтобы затем вкрутить в неё металлическую конструкцию. Во время операции что-то пошло не по плану, и имплант оказался в правой верхнечелюстной пазухе, откуда стоматолог своими силами не мог его достать. А сделать это было необходимо сделать, так как инородное тело не только доставляло дискомфорт, но и в будущем могло привести к серьёзному воспалению и усилению болей.
После этого женщина обратилась в медицинское учреждение, специализирующееся на реконструктивной и пластической хирургии, и там согласились ей помочь.
«Удаление прошло не по "классической" гайморотомии за губой, как обычно, а через полость носа, без разрезов за губой и дефектов передней стенки пазухи»,
– рассказали в ведомстве.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, все неблагоприятные симптомы у неё практически прошли. Но ей ещё предстоит решить вопрос с имплантацией зубов.
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