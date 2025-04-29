На действия с участком под строительство мусорного полигона в Сысертском районе наложили запрет

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На действия с участком на юге Сысертского района, на котором хотят разместить мусорный полигон, после проверки Россельхознадзора наложили запрет.Запрет на действия отразился в выписке из ЕГРН (есть в распоряжении Вечерних ведомостей).После обращения жителей района ведомство провело проверку, вновь выявило нарушения в использовании земель сельскохозяйственного назначения (не использование по назначению, зарастание сорной растительностью и лесом) и вынесло новому собственнику (ООО "Экологические системы") предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 25 августа 2025 года. Подчеркнем, что в этот раз проверять пришлось несколько земельных участков, так как после переоформления участка с банка «Агропромкредит» на ООО «Экологические системы» новый собственник снял его с кадастрового учёта, разбив на несколько участков.Жители Сысертского района, выступающие против размещения у деревни Андреевка мусорного полигона «Екатеринбург-Юг», надеются, что наложенный запрет не позволит сменить категорию земель с сельскохозяйственных на промышленные.