В Екатеринбурге под Макарвоским мостом появилась собачья площадка





написал мэр в своём телеграм-канале. «Для активного отдыха питомцев предусмотрены специальные элементы: барьеры, кольца, тоннели, балансиры и даже мост. Хозяева смогут комфортно проводить время на удобных лавочках, расположенных вдоль всей площадки»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на Олимпийской набережной под Макаровским мостом открылась площадка для выгула собак. Об открытии собачьей площадки сообщил городской глава Алексей Орлов.По его словам, идея сделать собачью площадку под мостом появилась ещё в прошлом году во время делового визита в китайский Гуанчжоу, где российская делегация увидела, что под мостом можно организовать зону для отдыха или оборудовать игровое пространство. В итоге опыт решили повторить в Екатеринбурге.Орлов также отметил, что собачью площадку сделали при поддержке бизнеса.