В Берёзовском за мошенничество будут судить медсестру





рассказали в прокуратуре области. «В ходе предварительного следствия женщина вину признала в полном объёме, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, добровольно возместила причиненный преступлением материальный ущерб»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Берёзовском перед судом будет отвечать 27-летняя медсестра из посёлка Кедровка, которая решила подзаработать на обмане при продаже женской одежды.По версии следствия, в прошлом году девушка зарегистрировалась в социальной сети, чтобы продавать женскую одежду, которой у неё на самом деле не было. Так, 12 декабря 2024 года она получила от жительницы Пензы оплату в размере 4 тысяч рублей и пообещала отправить товар по почте.Разумеется, покупательница свою покупку так и не дождалась, и это вылилось в уголовное дело по статье о мошенничестве (ст.159 УК РФ).Испугавшись, медсестра признала вину и вернула деньги.Однако в суде ей всё же придётся ответить за свой поступок. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и передала дело в Берёзовский городской суд.