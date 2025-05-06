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В Берёзовском за мошенничество будут судить медсестру
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Берёзовском перед судом будет отвечать 27-летняя медсестра из посёлка Кедровка, которая решила подзаработать на обмане при продаже женской одежды.
По версии следствия, в прошлом году девушка зарегистрировалась в социальной сети, чтобы продавать женскую одежду, которой у неё на самом деле не было. Так, 12 декабря 2024 года она получила от жительницы Пензы оплату в размере 4 тысяч рублей и пообещала отправить товар по почте.
Разумеется, покупательница свою покупку так и не дождалась, и это вылилось в уголовное дело по статье о мошенничестве (ст.159 УК РФ).
Испугавшись, медсестра признала вину и вернула деньги.
Однако в суде ей всё же придётся ответить за свой поступок. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и передала дело в Берёзовский городской суд.
По версии следствия, в прошлом году девушка зарегистрировалась в социальной сети, чтобы продавать женскую одежду, которой у неё на самом деле не было. Так, 12 декабря 2024 года она получила от жительницы Пензы оплату в размере 4 тысяч рублей и пообещала отправить товар по почте.
Разумеется, покупательница свою покупку так и не дождалась, и это вылилось в уголовное дело по статье о мошенничестве (ст.159 УК РФ).
Испугавшись, медсестра признала вину и вернула деньги.
«В ходе предварительного следствия женщина вину признала в полном объёме, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, добровольно возместила причиненный преступлением материальный ущерб»,
– рассказали в прокуратуре области.
Однако в суде ей всё же придётся ответить за свой поступок. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и передала дело в Берёзовский городской суд.
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