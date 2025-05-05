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Сразу шесть административных протоколов составили на новоуральского пенсионера и в тот же день арестовали его

19.24 Понедельник, 5 мая 2025
Виктор Казаков. Фото: архив Вечерних ведомостей
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В закрытом свердловском городе Новоуральске против пенсионера и ветерана атомной промышленности Виктора Казакова возбудили сразу шесть административных дел — три по статье 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и три по статье 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).

Как сообщил источник Вечерних ведомостей, все шесть протоколов на Казакова составил прокурор Дмитрий Митькин, занимающий сейчас должность помощника прокурора Новоуральска.

Казакова доставили в суд сразу после составления протоколов из кабинета прокурора в тот же день 28 апреля. Во время составления протоколов Виктор Казаков был без защитника.

Судья Новоуральского городского суда Александр Перевощиков объединил все шесть дел в одно производство и назначил Казакову наказание в виде 15 суток административного ареста. Сейчас пенсионер находится в спецприёмнике.


Суд объединил все дела в одно производство


В 2022 году Виктора Казакова семь раз судили по статье о дискредитации использования армии — шесть раз ему назначили штрафы, одно дело было прекращено (по причине того, что было возбуждено из-за пикета, за который Казакова уже наказали по другой статье).

В 2025 году все протоколы в отношении Виктора Казакова были возбуждены за публикации на Facebook*, утверждает источник Вечерних ведомостей. При этом страница Казакова в этой соцсети была видна только для «друзей» — как её содержимое стало известно силовикам, и писал ли кто-то из «друзей» на Казакова донос, на момент написания новости нам выяснить не удалось. Сейчас страница Казакова в этой соцсети удалена.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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11:50 Уголовное дело против бывшего ректора РГППУ Дубицкого передали в суд
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