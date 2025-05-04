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Автомобилистам в День Победы по Екатеринбургу ездить будет трудно
Фото: Вечерние Ведомости
Госавтоинспекция Екатеринбурга опубликовала список улиц, которые будут перекрыты в первой половине пятницы, 9 мая. Движение автотранспорта на них временно запретят в связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых 80 Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Итак, 9 мая с 06.00 и до 14.00 будет закрыто движение по следующим участкам Екатеринбурга:
Кроме того, с 20.00 и до окончания праздничных мероприятий, будет закрыто движение транспорта:
По всем указанным улицам 9 мая будут стоять временные знаки в соответствии со схемой организации дорожного движения, — уверяют в городской Госавтоинспекции.
Итак, 9 мая с 06.00 и до 14.00 будет закрыто движение по следующим участкам Екатеринбурга:
- по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина;
- по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев;
- по улице Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Первомайская;
- по улице Царская, от улицы Николая Никонова до улицы Дзержинского;
- по улице Первомайская, от улицы Карла Либкнехта до улицы Пролетарская;
- по улице горького от улицы Малышева до улицы Пушкина;
- по улице Воеводина, от улицы Малышева до проспекта Ленина;
- по улице Вайнера, от улицы Антона Валика до проспекта Ленина;
- по улицы Урицкого, от улицы Антона Валика до площади 1905 года;
- по улице Володарского, от улицы Антона валика до площади 1905 года;
- по переулку Банковский, от улицы Малышева до переулка Театральный.
- по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев;
- по улице Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Первомайская;
- по улице Царская, от улицы Николая Никонова до улицы Дзержинского;
- по улице Первомайская, от улицы Карла Либкнехта до улицы Пролетарская;
- по улице горького от улицы Малышева до улицы Пушкина;
- по улице Воеводина, от улицы Малышева до проспекта Ленина;
- по улице Вайнера, от улицы Антона Валика до проспекта Ленина;
- по улицы Урицкого, от улицы Антона Валика до площади 1905 года;
- по улице Володарского, от улицы Антона валика до площади 1905 года;
- по переулку Банковский, от улицы Малышева до переулка Театральный.
Кроме того, с 20.00 и до окончания праздничных мероприятий, будет закрыто движение транспорта:
– по проспекту Ленина от улицы Московская до улицы Карла Либкнехта;
- по улице Пушкина от улицы Малышева до проспекта Ленина;
- по улице Хохрякова, от улицы Малышева до проспекта Ленина;
- по улице Маршала Жукова, от улицы Челюскинцев до проспекта Ленина.
- по улице Пушкина от улицы Малышева до проспекта Ленина;
- по улице Хохрякова, от улицы Малышева до проспекта Ленина;
- по улице Маршала Жукова, от улицы Челюскинцев до проспекта Ленина.
По всем указанным улицам 9 мая будут стоять временные знаки в соответствии со схемой организации дорожного движения, — уверяют в городской Госавтоинспекции.
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