Автомобилистам в День Победы по Екатеринбургу ездить будет трудно

- по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина;

- по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев;

- по улице Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Первомайская;

- по улице Царская, от улицы Николая Никонова до улицы Дзержинского;

- по улице Первомайская, от улицы Карла Либкнехта до улицы Пролетарская;

- по улице горького от улицы Малышева до улицы Пушкина;

- по улице Воеводина, от улицы Малышева до проспекта Ленина;

- по улице Вайнера, от улицы Антона Валика до проспекта Ленина;

- по улицы Урицкого, от улицы Антона Валика до площади 1905 года;

- по улице Володарского, от улицы Антона валика до площади 1905 года;

- по переулку Банковский, от улицы Малышева до переулка Театральный.

– по проспекту Ленина от улицы Московская до улицы Карла Либкнехта;

- по улице Пушкина от улицы Малышева до проспекта Ленина;

- по улице Хохрякова, от улицы Малышева до проспекта Ленина;

- по улице Маршала Жукова, от улицы Челюскинцев до проспекта Ленина.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Госавтоинспекция Екатеринбурга опубликовала список улиц, которые будут перекрыты в первой половине пятницы, 9 мая. Движение автотранспорта на них временно запретят в связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых 80 Дню Победы в Великой Отечественной войне.Итак, 9 мая с 06.00 и до 14.00 будет закрыто движение по следующим участкам Екатеринбурга:Кроме того, с 20.00 и до окончания праздничных мероприятий, будет закрыто движение транспорта:По всем указанным улицам 9 мая будут стоять временные знаки в соответствии со схемой организации дорожного движения, — уверяют в городской Госавтоинспекции.