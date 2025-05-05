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Роспотребнадзор предупреждает свердловских грибников об опасности сморчков
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловское управление Роспотребнадзор обратилось к грибникам с предупреждением об опасности первых грибов – сморчков и строчков.
Специалисты ведомства предупреждают, что эти относятся к группе условно съедобных грибов.
Содержание яда в таких грибах зависит от погоды и времени сбора.
Подчеркивается, что отравления можно избежать, если приготовить грибы правильно.
После этого грибы нужно отжать, и только после этого жарить или варить с ними суп.
В случае отравления симптомы проявляются спустя 6-10 часов. Среди них:
– слабость;
– боль в подложечной области;
– тошнота;
– рвота с примесью желчи;
– изредка жидкий стул.
При тяжелом отравлении на второй день появляются признаки желтухи, увеличивается печень и селезёнка. Всё это сопровождают сильные головные боли, потеря сознания, оцепенение и судороги, предупреждают в ведомстве.
При признаках отравления с вызовом врача тянуть нельзя.
Специалисты ведомства предупреждают, что эти относятся к группе условно съедобных грибов.
Содержание яда в таких грибах зависит от погоды и времени сбора.
«Они содержат гельвелловую кислоту, разрушающую кровяные тельца (гемоглобин) и печень. Кроме того, строчок гигантский – это условно съедобный гриб, строчок обыкновенный содержит гиромитрин, который может привести к тяжелому отравлению со смертельным исходом»,
– пояснили в управлении.
Подчеркивается, что отравления можно избежать, если приготовить грибы правильно.
«Предварительно очищенные и промытые грибы нужно отварить в течение 10-20 минут. От высокой температуры яд не разрушается, но переходит в отвар, который нужно вылить. Для надежности варку лучше повторить ещё один раз»,
– рассказали в ведомстве.
После этого грибы нужно отжать, и только после этого жарить или варить с ними суп.
В случае отравления симптомы проявляются спустя 6-10 часов. Среди них:
– слабость;
– боль в подложечной области;
– тошнота;
– рвота с примесью желчи;
– изредка жидкий стул.
При тяжелом отравлении на второй день появляются признаки желтухи, увеличивается печень и селезёнка. Всё это сопровождают сильные головные боли, потеря сознания, оцепенение и судороги, предупреждают в ведомстве.
При признаках отравления с вызовом врача тянуть нельзя.
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