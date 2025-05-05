Роспотребнадзор предупреждает свердловских грибников об опасности сморчков

«Они содержат гельвелловую кислоту, разрушающую кровяные тельца (гемоглобин) и печень. Кроме того, строчок гигантский – это условно съедобный гриб, строчок обыкновенный содержит гиромитрин, который может привести к тяжелому отравлению со смертельным исходом»,

– рассказали в ведомстве.

«Предварительно очищенные и промытые грибы нужно отварить в течение 10-20 минут. От высокой температуры яд не разрушается, но переходит в отвар, который нужно вылить. Для надежности варку лучше повторить ещё один раз»,