Гидравлические испытания в Екатеринбурге обещают провести без отключений





говорится на сайте мэрии. «Испытания пройдут без ограничения горячего водоснабжения потребителей. Диагностика магистральных, распределительных и квартальных сетей повышенным давлением через обратный трубопровод будет проводиться в ночное время с 23.00 до 06.00 часов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) собираются провести гидравлические испытания для подготовки в следующему сезону, не отключая горячую воду.Они запланированы на 13-15 мая.В ЕТК также просят горожан обращаться в диспетчерскую случаю в случае обнаружения утечек горячей воды.Позвонить можно по следующим номерам: