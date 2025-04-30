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Гидравлические испытания в Екатеринбурге обещают провести без отключений
Фото: Юлия Кольтенберг
Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) собираются провести гидравлические испытания для подготовки в следующему сезону, не отключая горячую воду.
Они запланированы на 13-15 мая.
В ЕТК также просят горожан обращаться в диспетчерскую случаю в случае обнаружения утечек горячей воды.
Позвонить можно по следующим номерам:
– 329-33-52, 329-37-52, 329-37-01, 329-37-00 – центральная диспетчерская служба АО «ЕТК»;
– 222-30-05 – «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба».
Они запланированы на 13-15 мая.
«Испытания пройдут без ограничения горячего водоснабжения потребителей. Диагностика магистральных, распределительных и квартальных сетей повышенным давлением через обратный трубопровод будет проводиться в ночное время с 23.00 до 06.00 часов»,
– говорится на сайте мэрии.
В ЕТК также просят горожан обращаться в диспетчерскую случаю в случае обнаружения утечек горячей воды.
Позвонить можно по следующим номерам:
– 329-33-52, 329-37-52, 329-37-01, 329-37-00 – центральная диспетчерская служба АО «ЕТК»;
– 222-30-05 – «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба».
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