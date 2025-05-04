Ребёнок из Нижней Туры получил лекарство только после вмешательства прокуратуры

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Нижней Туре прокуратура помогла восстановить права ребёнка-инвалида, которому ранее отказали в выдаче необходимого противоэпилептического препарата. Без этого лекарства юный уралец мог погибнуть.Прокурорская проверка была начата после обращения законного представителя несовершеннолетнего, пожаловавшегося на нарушение законодательства о здравоохранении. Как выяснили в ходе надзорных мероприятий, в январе 2025 года мальчик получил положенные медикаменты, однако уже в феврале семья столкнулась с их отсутствием. Причиной стал организационный сбой: Нижнетуринская центральная районная больница не направила заявку в региональное министерство здравоохранения для своевременного обеспечения пациента лекарством.Прокуратура внесла представление исполняющему обязанности главного врача больницы, по итогам которого виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. После вмешательства надзорного ведомства ребёнка начали обеспечивать препаратом на регулярной основе.